Nuoto
Nuoto, Carlos D’Ambrosio avanza in semifinale nei 200 stile libero agli Europei in corta
Bilancio in chiaroscuro per l’Italia nelle batterie dei 200 stile libero uomini in occasione della sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (in Polonia). A conti fatti solamente uno dei quattro azzurri in gara è stato in grado di avanzare in semifinale, mentre gli altri tre sono rimasti molto distanti dalla qualificazione.
Nota di merito per il giovane talento Carlos D’Ambrosio, che ha superato il taglio nella rassegna continentale assoluta in vasca da 25 metri firmando l’undicesimo tempo con 1:42.52 grazie ad una prestazione molto solida. Il finalista mondiale all’aperto della distanza ha nuotato a poco meno di un secondo dal personale, l’1:41.61 dello scorso 31 marzo a Riccione lontano un centesimo dal record nazionale di Thomas Ceccon.
Il veneto classe 2007 dovrà sicuramente limare ancora qualche decimo in serata per giocarsi un possibile accesso all’ultimo atto, considerando il livello espresso stamattina dal campo partenti. Molto più lontani purtroppo gli altri nostri portacolori: 27° Manuel Frigo in 1:43.87 (quasi un secondo meglio del personale in una specialità non abituale per lui), 30° Filippo Megli in 1:43.97 e Marco De Tullio 34° in 1:44.25.
La Gran Bretagna ha dominato la scena monopolizzando le prime tre posizioni della graduatoria combinata delle batterie, con Jack McMillan leader in 1:41.41 davanti a Duncan Scott (1:41.58) e ad un Matthew Richards (1:41.79) che resta escluso dalle semifinali per la regola dei passaporti.