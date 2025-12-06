Nuoto, Alberto Razzetti è argento nei 200 misti agli Europei in vasca corta. Prevale González de Oliveira

Ci ha provato Alberto Razzetti a far saltare il banco nella finale dei 200 misti uomini degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), il ligure andava a caccia del successo in una prova che richiede grande sforzo fisico e mentale nell’esecuzione dei quattro stili.

Si è tinto d’argento il “Razzo” in una gara che, dal punto di vista cronometrico, non ha rubato l’occhio. L’azzurro ha interpretato in maniera convincente il primo 50 a delfino, toccando per primo in 24″16. Contrariamente ai turni precedenti, il dorso non gli ha sorriso. La sua frazione critica si è rivelata tale anche in questo atto conclusivo e il fatto che sia precipitato in sesta piazza col crono di 53″21 la dice lunga.

Ha cercato di prodursi in una bella rimonta il nostro portacolori con la rana, toccando al passaggio dei 150 metri in seconda posizione a 4 decimi dallo spagnolo Hugo González de Oliveira. Lo stile libero non ha però cambiato le carte in tavola e l’iberico si è imposto in 1’51″39 davanti al nuotatore nostrano e al turco Berke Saka, in 1’52″25.

Deludente la prestazione del campione di Otopeni, il britannico Duncan Scott, solo quinto in 1’52″80. In definitiva, una conferma come piazzamento della rassegna continentale di due anni fa per Razzetti e forse un po’ d’amaro in bocca per una gara in cui non tutto è andato per il verso giusto.