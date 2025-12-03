Novità per la Ferrari ad Abu Dhabi: ci saranno due Leclerc in pista

Novità per la Ferrari in occasione delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 6-8 dicembre sul circuito della località degli Emirati Arabi Uniti. Nella sessione che aprirà il fine settimana in Medio Oriente, infatti, saranno impegnati i fratelli Charles e Arthur Leclerc.

Riunione di famiglia per i due monegaschi: accanto al titolare Leclerc, che spera di chiudere con un buon risultato una stagione molto difficile, ci sarà suo fratello Arthur, il quale sostituirà Lewis Hamilton per la prima ora a motori accesi. Il 25enne aveva già avuto la possibilità di guidare la Rossa lo scorso anno proprio nelle prove libere ad Abu Dhabi e si è dichiaro emozionato per l’opportunità.

Arthur Leclerc ha spiegato quali saranno i suoi compiti: “Dovrò fornire i giusti feedback agli ingegneri per migliorare la correlazione tra pista e simulatore“. Il tracciato virtuale è stato il principale terreno di provo del Development Driver della Scuderia di Maranello: “Da un punto di vista tecnico, guidare la monoposto in pista è sempre utile per noi piloti che supportiamo la squadra dal simulatore di Maranello, mi sono preparato allenando il collo, che è la parte che più risente delle forze G, e poi molta corsa“.