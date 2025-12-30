Novara strapazza Milano in Coppa Italia: Tolok vince il duello con Egonu, le Zanzare meritano la Final Four

Il confronto tra Novara e Milano era indubbiamente il più atteso della giornata riservata ai quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile: la terza e la sesta testa di serie del tabellone si sono fronteggiate a viso aperto al PalaIgor, le piemontesi erano chiamate a fornire una prova di forza di fronte al proprio pubblico contro le galvanizzate meneghine, che erano reduci dalla roboante vittoria contro Conegliano nel big match di campionato.

Novara si è imposta per 3-1 (21-25; 26-24; 25-19; 25-18) e si è così qualificata alla Final Four, che andrà in scena a Torino nel weekend del 24-25 gennaio. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si sono meritate il confronto da brividi con Conegliano (che sarà chiamata a difendere il trofeo), mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno Scandicci e la vincente del confronto tra Chieri e Busto Arsizio.

Milano ha ruggito di forza nel primo set e ha messo pressione alle Zanzare, che in un secondo parziale giocato punto a punto sono riuscite a emergere proprio nel finale: sul 23-23, infatti, Bonifacio ha stampato un bel primo tempo, Egonu ha risposto, Ishikawa ha guadagnato un secondo set-point con un bel diagonale ed Egonu ha sbagliato. In situazione di parità sono state le rosablù a pigiare sull’acceleratore e, grazie a un gioco più incisivo e spumeggiante, sono riuscite a tramortire la resistenza del Vero Volley.

L’opposto Tatiana Tolok ha fatto la differenza mettendo a segno 25 punti, ben spalleggiata dalle schiacciatrici Mayu Ishikawa (14 punti) e Britt Herbots (9). La regista Carlotta Cambi ha lanciato anche le centrali Federica Squarcini (12 punti, 4 muri) e Sara Bonifacio (8). A Milano non è bastata una dirompente Paola Egonu (27 punti), di banda hanno giocato Khalia Lanier (10) e Rebecca Piva (8), al centro Hena Kurtagic (7 punti, 3 muri) e Anna Danesi (6 punti, 3 muri) sotto la regia di Francesca Bosio.