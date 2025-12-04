Novara-Fenerbahce Istanbul stasera in tv, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

La seconda giornata del girone B di Champions League propone una sfida da brividi: Igor Gorgonzola Novara contro Fenerbahçe Medicana Istanbul, un confronto che vale già mezza classifica e che mette di fronte due squadre reduci da approcci europei opposti. Le piemontesi arrivano alla sfida forti del successo per 3-1 sul Budowlani Łódź, una vittoria costruita con lucidità e con una prova corale di alto livello, mentre le turche hanno travolto il Benfica con un netto 3-0 che conferma la loro caratura da contender europea. Per Novara si tratta di un banco di prova cruciale, anche perché la squadra sta attraversando un periodo di grande fiducia: nelle ultime sei gare stagionali, le azzurre hanno collezionato cinque vittorie, compreso il brillante 3-0 di campionato contro Cuneo. Una continuità che racconta bene la crescita del gruppo e l’impatto delle sue interpreti principali, dalla regia sempre più sicura al peso offensivo delle attaccanti, senza dimenticare la solidità del sistema muro-difesa.

Il Fenerbahçe, però, è un ostacolo di livello superiore. Le turche viaggiano a punteggio pieno nel loro campionato – 8 vittorie su 8, 24 set vinti e solo 5 persi – e rappresentano una delle corazzate d’Europa, costruita per arrivare in fondo alla competizione. Profondità, qualità e continuità: sono questi i marchi di fabbrica della formazione gialloblù, reduce da una cavalcata nazionale fin qui impeccabile. La sfida del PalaIgor diventa così un test di maturità assoluto. Per Novara sarà fondamentale mantenere la qualità del cambio palla vista nelle ultime uscite e provare a mettere pressione al Fenerbahçe soprattutto nei primi tocchi, unica strada per non subire l’enorme potenziale offensivo delle turche. Una vittoria darebbe alla squadra italiana uno slancio enorme in chiave qualificazione, mentre una prestazione all’altezza consoliderebbe comunque il percorso di crescita intrapreso in questa stagione.

Il club turco è allenato dal coach italiani Marcello Abbondanza. L’alzatrice titolare è Alessia Orro, campionessa olimpica e mondiale, 27 anni, arrivata in estate e ora alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla a saltare la partita di oggi. Al suo posto potrebbe giocare la turca Areiya Karasoy, 29enne, approdata lo scorso anno in Turchia proveniente dal Neptunes de Nantes Volley-ball in Francia. C’è anche una terza palleggiatrice, Beril Coban, 20 anni, lo scorso anno in forza all’İba Kimya TED Ankara Kolejliler. L’opposta titolare è la star del volley turco, l’ex cubana Melissa Vargas, all’ottava stagione con la maglia del Fenerbahce. Al suo fianco in panchina c’è la 29enne Yaasmeen Bedart-Ghani, una passata esperienza anche a Roma, giramondo del volley e proveniente dalla squadra professionistica statunitense San Diego Mojo.

In banda, le titolari sono due stelle di valore mondiale: la turca Hande Baladin, 28 anni, approdata lo scorso anno dall’Eczacıbaşı Dynavit, e la russa Anna Fedorovtseva, 21 anni, specialista del servizio e alla sua quinta stagione al Fener, reduce anche da una breve parentesi in Cina con lo Shanghai Bright Ubest. In rosa c’è anche una certa Ana Cristina, astro nascente del volley brasiliano, ma la schiacciatrice è ormai da tempo alle prese con un serio problema fisico. In panchina compaiono anche la serba Bojana Milenkovic (classe 1997, ex Scandicci, arrivata quest’anno dal Nilüfer Belediyespor Eker) e la giovane turca Liza Safronova, 19 anni, prodotto del vivaio del Vakifbank e prelevata lo scorso anno dal Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld.

Al centro agisce la nazionale polacca Agnieszka Korneluk, 31 anni, ex Casalmaggiore e Scandicci, approdata in estate dal KS DevelopRes Rzeszów, insieme alla bandiera del club, la turca Eda Erdem, 38 anni, icona con 17 stagioni consecutive al Fenerbahce, anche lei però non al meglio fisicamente. In caso di forfait potrebbe giocare Asli Kalac, 30 anni, al quarto anno al Fener e nel giro della Nazionale. A completare il reparto c’è Fatma Beyaz, 30 anni, arrivata in estate dallo Zeren Spor Kulübü. Il libero è il “ministro della difesa” Hatice Gizem Örge, 32 anni, pedina fondamentale arrivata cinque stagioni fa dal Vakifbank. In panchina la giovane Helin Kayıkçı, 20 anni, ingaggiata in estate dall’Alpet Zeren Spor.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaIgor di Novara alle 18.00 di giovedì 4 dicembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Igor Gorgonzola Novara e Fenerbahçe Medicana Istanbul.

