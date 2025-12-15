Novak Djokovic si allena in Grecia e invita per una sessione una giovane promessa di cui tanto si parla

Novak Djokovic è alle prese con la preparazione post-season in Grecia, lì dove ha conquistato il titolo 101 della sua straordinaria carriera. Una vittoria arrivata in uno degli incontri più belli dell’intera stagione, contro Lorenzo Musetti. Un’altalena di emozioni e alla fine il vecchio leone è riuscita a spuntarla, negando al toscano la conquista di un successo che nel circuito gli manca dal 2022.

In terra ellenica Nole si sta preparando perché il suo desiderio di competere ai massimi livelli c’è sempre. Il campione serbo è convinto di poter ancora dare filo da torcere ai migliori e l’obiettivo “Australian Open”, col sogno di vincere per l’undicesima volta il Major nella terra dei canguri, è ben presente nella sua testa.

Djokovic, da questo punto di vista, guarda sempre con interesse allo sviluppo del tennis e ai giocatori giovani che potrebbero affermarsi. È il caso del 14enne ellenico Rafael Pagonis, astro nascente dello sport con racchetta e pallina nelle categorie giovanili. Un tennista di cui tanti addetti ai lavori parlano e che Novak ha deciso di invitare in una sessione di allenamento.

“Oggi ho realizzato il mio sogno di essere invitato dal GOAT Djokovic ad allenarmi con lui. È stato gentile, generoso e ha condiviso con me i segreti del suo gioco in risposta. Per favore, non svegliatemi da questo sogno. Grazie, Djokovic, per questa incredibile esperienza“, ha scritto sui social il giovane giocatore greco.