Novak Djokovic si allena a Dubai: il serbo crede ancora nell’obiettivo Slam

Novak Djokovic è pronto a rimettersi in gioco. Archiviato un 2025 che gli ha comunque regalato due titoli ATP, portando il totale in carriera a quota 101, il 24 volte campione Slam guarda già alla prossima stagione con la convinzione di poter essere ancora competitivo ai massimi livelli del tennis mondiale.

Una fiducia tutt’altro che infondata. L’ultimo anno ha infatti confermato la straordinaria longevità del campione serbo, capace di raggiungere le semifinali in tutti e quattro i Major: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Un percorso interrotto nella maggior parte dei casi dai nuovi dominatori del circuito, Jannik Sinner, che lo ha fermato a Londra e a Parigi, e Carlos Alcaraz, suo giustiziere a New York. Da segnalare anche il ritiro per infortunio nella semifinale di Melbourne contro il tedesco Alexander Zverev.

Proprio in vista dell’Australian Open, torneo che ha conquistato in dieci occasioni, Djokovic ha intensificato la preparazione. Dopo una breve parentesi in Grecia, il fuoriclasse di Belgrado ha scelto Dubai come base per proseguire il lavoro fisico e tecnico. Dalle sue recenti dichiarazioni emerge con chiarezza un obiettivo ambizioso: proseguire la carriera almeno fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Un traguardo che appare irraggiungibile per molti, ma forse non per Nole, che arriverebbe all’appuntamento olimpico con 41 primavere sulle spalle e la solita, feroce fame di vittorie. Nel presente, intanto, il serbo ha già definito il primo passo della nuova stagione: come annunciato nei giorni scorsi, sarà al via dell’ATP 250 di Adelaide, in programma dal 12 al 17 gennaio, torneo scelto come tappa di avvicinamento al primo Slam dell’anno.