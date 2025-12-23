Noumory Keita più vicino all’Italia! “Mai giocato nell’U17 del Mali, neanche esiste! Cerco una Nazionale”

Emergono nuovi sviluppi nella vicenda della possibile naturalizzazione di Noumory Keita, con all’orizzonte un ipotetico futuro tra le fila dell’Italvolley per il forte attaccante della Rana Verona. Il 21enne maliano, capocannoniere della scorsa regular season di Superlega, sembrerebbe infatti intenzionato a diventare cittadino italiano anche se le nuove regole della FIVB che entreranno in vigore dal 28 febbraio 2026 potrebbero complicare l’esito dell’operazione.

Il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi aveva commentato così la vicenda una decina di giorni fa: “Mi dicono abbia presentato istanza per diventare cittadino italiano e non dovrebbe avere problemi ad ottenerla. Il problema è che sembra abbia giocato nella selezione del Mali U17, così bisogna capire se la norma che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 28 febbraio è retroattiva o meno. Noi monitoriamo la situazione anche per evitare che possa fare scelte diverse. Certo, che se non passa per noi non passa per nessuno. Non sono abituato a discutere le norme, quando ci sono le rispetto. Ma non farlo giocare per nessuno sarebbe un peccato, perché è un fenomeno. Però serve una regola precisa da non modificare per tanto tempo“.

“Se la regola è che chi ha già giocato nella sua Nazionale di origine non può e non deve giocare in altre selezioni, va bene, ma deve valere per tutti. Fare a gara a naturalizzare un atleta per portarlo in Nazionale alla fine rischia di impoverire anche il patrimonio delle piccole Nazionali. E non va bene“, aveva aggiunto Manfredi sempre al Corriere dello Sport.

Ieri Keita ha voluto aggiornare tutti sulla sua situazione tramite una storia Instagram in cui ha precisato alcuni aspetti potenzialmente fondamentali per l’eventuale riuscita dell’operazione: “Solo per chiarire una cosa, perché ho visto tanti messaggi sulla mia naturalizzazione. Non ho mai giocato per la nazionale del Mali, in particolare l’Under 17, non hanno mai avuto l’U17. Ho partecipato con la Nazionale maggiore ad alcune competizioni, ma non ufficiali, quindi basta ascoltare le fake news. Comunque sì, sto cercando una Nazionale, ho anche iniziato a candidarmi quindi vediamo come andrà“. Se tutto ciò venisse confermato dalla FIVB, l’approdo del fenomenale attaccante maliano nel roster azzurro diventerebbe sicuramente più agevole.