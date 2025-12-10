Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026

Jannik Sinner si sta allenando sui campi di Dubai in questi giorni per essere pronto al via della prossima stagione di tennis. Il primo obiettivo dell’altoatesino sarà quello di imporsi negli Australian Open, per la terza volta consecutiva. Lo Slam di Melbourne è in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio dell’anno venturo.

Come ha fatto nel 2024 e nel 2025, il pusterese non prenderà parte ad alcun torneo ufficiale prima del Major, dando spazio agli allenamenti e a un paio di esibizioni. Lo schedule personale di Sinner, infatti, prevede un match alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud) il 10 gennaio 2026 contro Carlos Alcaraz. Un confronto che sta caratterizzando questo momento storico del tennis e utile a entrambi i giocatori.

“Questo match rappresenta una grande opportunità per entrambi, dato che ci permetterà di ritrovare un minimo di ritmo prima degli Australian Open. Recuperare le migliori sensazioni è fondamentale all’inizio di una stagione ed è per questo motivo che ho accettato volentieri l’invito. Inoltre, non vedo l’ora di giocare davanti ai fan coreani“, ha dichiarato il classe 2001 del Bel Paese s Tennis Korea. “Io e Jannik ci siamo già affrontati in grandi palcoscenici e ci rendiamo più forti a vicenda. Abbiamo una lunga carriera davanti, quindi spero che questa accesa rivalità ci aiuterà a crescere insieme“, ha aggiunto Carlitos.

Messa in archivio l’esperienza in terra sudcoreana, ci sarà da affrontare la trasferta australiana e nella settimana a precedere l’inizio del Major aussie, Jannik sarà tra i protagonisti dell’Opening Week degli Australian Open, una serie di esibizioni ed eventi sulla Rod Laver Arena. Una manifestazione nella quale ci sarà anche Lorenzo Musetti, che martedì 13 gennaio sfiderà Alexander Zverev, finalista nel 2025 e sconfitto da Sinner.

Venerdì 16, invece, sarà la volta del n.2 del mondo e il suo avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime (n.5 del ranking), battuto più volte nei recenti match disputati, ovvero a Cincinnati, US Open, Masters1000 di Parigi e ATP Finals. Un tennista comunque dotato nei fondamentali di dritto e servizio, che possono dar noia al nostro portacolori. Pertanto, un “allenamento agonistico” impegnativo a due giorni dall’inizio dello Slam.

OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 13 gennaio (orari italiani)

Ore 07.00 Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Mercoledì 14 gennaio (orari italiani) – AO 1 Point Slam

Ore 09.30 Carlos Alcaraz / Nick Kyrgios alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Giovedì 15 gennaio (orari italiani)

Ore 07.00 Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Venerdì 16 gennaio (orari italiani)

Ore 07.30 Jannik Sinner vd Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver di Melbourne (Australia)