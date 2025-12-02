Nicolò Martinenghi: “Fatto tantissimi errori, ci metto sempre il carattere”

Si sono da poco concluse le semifinali dei 100 rana maschili degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno strappato il pass per la finale di domani pomeriggio, chiudendo il penultimo atto rispettivamente con il terzo ed il sesto crono dell’overall.

Prestazioni degli azzurri che salgono di livello dopo le batterie della mattina e che permettono ai nostri portacolori di partecipare alla lotta per le medaglie. Cerasuolo è apparso molto pimpante nel suo penultimo atto chiudendo con il crono di 56″32 mentre Martinenghi ha chiuso una prova di carattere stampando un tempo di 56″72.

In zona mista, ai microfoni di Rai Sport, Tete si è così espresso sulla sua gara: “Il carattere è un’arma che mi porto sempre dietro, anche in situazioni come queste. Il livello è altissimo, vedevo i risultati della prima semifinale dalla zona di pre-chiamata e mi dicevo che oggi era davvero tosta. Io mi diverto tanto a gareggiare. Questa è stata una gara diversa da questa mattina, sto molto meglio ma ho fatto comunque tantissimi errori. Ho un po’ di margine a livello di errori. Ma ci metto sempre del carattere, provo sempre a colmare le mie mancanze in vari modi. Quando non c’è il fisico c’è la testa e viceversa, bisogna sperare sempre di arrivare con entrambi al 100%, questo è il nostro lavoro. Sarà una bellissima finale quindi proverò ad inseguire”.