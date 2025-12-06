Nicolò Martinenghi è lucido: “Commesso qualche errore, ma domani in finale ci divertiremo”

Nicolò Martinenghi non sbaglia la sua semifinale dei 50 rana nei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia) e approda comodamente alla finale di domani. La seconda semifinale si è chiusa a forti tinte azzurre con Simone Cerasuolo davanti a tutti con il tempo di 25″57 quindi secondo proprio Martinenghi in 25″80 mentre è terzo l’olandese Koen de Groot in 26″08.

La medaglia d’oro di Parigi 2024 nei 100 rana ha gestito bene la sua prova, anche se non ha saputo tenere il ritmo di uno scatenato Simone Cerasuolo. Il romagnolo sembra il chiaro favorito in vista della finale di domani, ma il nativo di Varese è ovviamente pronto a vendere cara la pelle.

Al termine della semifinale Nicolò Martinenghi si è presentato ai microfoni di Raisport proprio assieme a Cerasuolo. La sua analisi della gara: “Devo dire che qualche errore l’ho commesso. Ho anche rischiato di scivolare prima del via. Non avevo ancora provato blocchi e piscina dopotutto. Ad ogni modo qualche problemino l’ho avuto in vasca, anche nelle parti tecniche”.

Il mirino del classe 1999 è già ben puntato verso l’atto conclusivo di domani: “Sono contento di aver conquistato la finale e sarà davvero una bella gara. Bella, divertente, entusiasmante e difficile. Domani io e Simone saremo pronti per l’evento. Vediamo come andranno le cose”.