Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi: “Sabalenka è molto pericolosa, sarà dura per me”

Prosegue il conto alla rovescia verso la “Battaglia dei Sessi”, match di esibizione che andrà in scena domenica 28 dicembre alla Coca-Cola Arena di Dubai con protagonisti Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. La numero 1 al mondo del tennis femminile sfiderà infatti il trentenne australiano finalista di Wimbledon 2021 in un incontro con regole ad hoc studiate per rendere sulla carta più equilibrata la partita.

Il lato di campo della bielorussa sarà infatti leggermente più piccolo (circa del 9%) rispetto a quello di Kyrgios, che avrà inoltre lo svantaggio di non poter contare sulla seconda di servizio (in caso di errore sulla prima, perderà il punto). Un handicap che preoccupa sicuramente l’attuale n.650 del ranking, reduce da un infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per 18 mesi prima di disputare cinque match ufficiali nel corso di questa stagione.

“Aryna ha una prima di servizio migliore di quella di alcuni uomini del Tour, quindi sarà dura per me. So che è una giocatrice molto pericolosa per tanti uomini della top100 mondiale, e dovrò dare il massimo per vincere. Ultimamente ho attraversato momenti difficili nella mia carriera, e non ho dubbi che Aryna sia in grado di battermi“, ha dichiarato l’australiano classe 1995 in un’intervista concessa a Piers Morgan.

“Sarà un grande spettacolo e so che susciterà molto più interesse di tante partite del circuito ATP. È un onore per me condividere il campo con lei e so che sarò molto nervoso perché affrontare Sabalenka è una sfida enorme, ma anche una grande motivazione“, ha aggiunto Kyrgios in vista della Battaglia dei Sessi in programma tra poco meno di tre settimane.