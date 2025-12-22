Nick Kyrgios ci riprova: l’australiano a Brisbane grazie a una wild card

Nick Kyrgios ci riprova. Attraverso i propri canali social ufficiali, l’ATP250 di Brisbane ha annunciato di aver offerto una wild card all’eccentrico e talentuoso tennista australiano per il torneo che si svolgerà nel Queensland, a partire dal 4 gennaio 2026.

“He’s back! (È tornato!)“, è così che è stato annunciato il rientro in campo di Kyrgios. L’atleta australiano ha partecipato a diversi match di esibizione nel mese di dicembre e affronterà il 28 di questo mese Aryna Sabalenka nella “Battaglia dei sessi”, un confronto che suscita notevole interesse sia per il messaggio che intende trasmettere sia per la reale consistenza del match.

Dopo aver superato diversi infortuni gravi al polso e al ginocchio, il nativo di Canberra ha intensificato i propri allenamenti, esprimendo soddisfazione per le risposte del proprio corpo alle sollecitazioni. Sarà interessante osservare se il suo rendimento si dimostrerà all’altezza, considerando che la sua ultima apparizione risale alla sconfitta nel secondo turno del torneo di Miami, dove è stato battuto dal russo Karen Khachanov.

Resta da vedere se Kyrgios parteciperà ai prossimi Australian Open (18 gennaio-1° febbraio), a seguito della sua presenza a Brisbane. Il direttore dello Slam, Craig Tiley, ha dichiarato di attendere con interesse. Probabilmente, l’evento in questione potrebbe fungere da test per valutare la consistenza di Nick.