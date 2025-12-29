NFL (week 17): Broncos e Seahawks in vetta alle Conference. Vincono Eagles, Patriots e 49ers che fermano i Bears

Si è chiusa anche la penultima settimana della NFL 2025-2026 e, oggettivamente, sta succedendo di tutto. La griglia per i play-offs è quasi completa ma le sorprese non stanno mancando.

Nella AFC rimangono in vetta i Denver Broncos (13-3) che passano 20-13 in casa degli incerottati Kansas City Chiefs (6-10). Alla #2 ci sono sempre i New England Patriots (13-3) che passeggiano 42-10 in casa dei New York Jets (3-13). Alla #3 prosegue la corsa dei Jacksonville Jaguars (12-4) alla settima vittoria di fila, questa volta contro gli Indianapolis Colts (8-8) per 23-17. Rimangono alla #4 i Pittsburgh Steelers (9-7) che crollano 6-13 contro i Cleveland Browns (4-12) e ora sono minacciati dai Baltimore Ravens (8-8) che hanno vinto in casa 41-24 di ciò che rimane dei Green Bay Packers (9-6-1) che, ad ogni match, perdono 2-3 giocatori per infortuni pesanti.

Alla #5 continua la corsa degli Houston Texans (11-5) alla ottava vittoria di fila, in questo caso contro i Los Angeles Chargers (11-5) che si trovano alla #6. Alla #7, infine, i Buffalo Bills (11-5) che vengono fermati in casa dai Philadelphia Eagles (11-5) con un risicatissimo 13-12.

Nella NFC, invece, al comando ci sono sempre i Seattle Seahawks (13-3) che passano in casa dei Carolina Panthers (8-8) per 27-10 con la squadra di Charlotte che rimane alla #4 essendo in vetta alla modesta NFC South (ma domenica affronteranno i Tampa Bay Buccaneers (7-9) per la vetta). Alla #2 si ferma la corsa dei Chicago Bears (11-5) che perdono 42-38 in casa dei lanciatissimi San Francisco 49ers (12-4) che possono sognare, dato che nell’ultimo appuntamento della regular season ospiteranno proprio i Seahawks per l’eventuale sorpasso.