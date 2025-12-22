NFL (week 16): Broncos e Seahawks in vetta alle Conference. Vittorie pesanti per Bears, Steelers e Jaguars che stendono i Broncos

Ci avviciniamo al Natale e, di pari passo, alla fine della regular season della NFL 2025-2026. In questo weekend lungo (con diversi match spalmati su più giorni) è successo letteralmente di tutto. Le due Conference stanno definendo i rispettivi schieramenti per la post-season e ogni match assume un valore enorme.

In vetta alla NFC salgono i Seattle Seahawks (12-3) che beffano 38-37 dopo overtime i Los Angeles Rams (11-4) nello scontro interno alla NFC West. Un match dal peso specifico indicibile nel quale è successo di tutto. Stafford e compagni erano avanti 30-14 a 9:46 dalla fine e avevano anche intercettato Darnold. Sembrava una vittoria segnata ma, negli ultimi minuti, è andato in scena l’incredibile. Prima Shaheed segna su punt return da 58 yds il 30-22, quindi arriva addirittura il pareggio nella maniera più folle possibile. Darnold lancia per 26 yds per Barner, ma è la trasformazione da 2 punti che prende la ribalta. Darnold commette fumble sul lancio, i Rams non ricoprono la palla e non si accorgono del backward pass. Seattle recupera l’ovale quasi senza accorgersene e gli arbitri assegnano i 2 punti. Nell’overtime i Rams scappano con Stafford che lancia in meta Nacua per 41 yds, ma i padroni di casa si rifanno sotto con Smith-Njigba. Seattle va di nuovo per la trasformazione da 2 punti con la stagione in bilico e ce la fanno, cogliendo una vittoria pesantissima.

Alla #2 si portano in maniera clamorosa i Chicago Bears (11-4) che hanno piegato 22-16 i Green Bay Packers (9-5-1) nello scontro diretto interno alla NFC North. Un match nel quale è successo di tutto. I Packers si portano anche a +10 nel terzo quarto ma, dopo aver perso il QB Love per una commozione cerebrale, vedono uscire dal campo anche il suo sostituto, giocando le fase decisive dell’incontro senza QB. Chicago fa i miracoli, vince all’overtime e piazza una vittoria dalla pesantezza indicibile. Alla #3 tutto facile per i Philadelphia Eagles (10-5) che regolano 29-18 i modesti Washington Commanders (4-11) con mega-rissa finale. Alla #4 salgono i Carolina Panthers (8-7) che, superando 23-20 i Tampa Bay Buccaneers (7-8) si issano al comando della non impossibile NFC South. Cadono, invece, i Detroit Lions (8-7) in casa contro i Pittsburgh Steelers (9-6) al termine di un altro match nel quale è successo di tutto. Ora per la squadra del Michigan la rincorsa per i play-offs si fa complicatissima.

Nella AFC, invece, prosegue il duello al vertice tra Denver Broncos (12-3), che cadono 20-34 in casa contro i Jacksonville Jaguars (11-4) che, con sei vittorie consecutive, si portano alla #3, e New England Patriots (12-3) che vincono in rimonta in casa dei Baltimore Ravens (7-8) che, invece, ormai sono fuori dalla corsa per la post-season. Pittsburgh, essendo al comando della AFC North si assicura per ora la #4, quindi Los Angeles Chargers #5 e Buffalo Bills #6 inseguono. I californiani passeggiano 34-17 in casa dei Dallas Cowboys (6-8-1), mentre la formazione guidata da Josh Allen vince a stento 23-20 in casa dei derelitti Cleveland Browns (3-12). Alla #7 continua la corsa degli Houston Texans (10-5) che piegano 23-21 i Las Vegas Raiders (2-13).