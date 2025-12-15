NFL (week 15): Mahomes ko e Chiefs fuori dai play-offs! Vincono Rams, Seahawks, Bills, Bears e Broncos che stendono i Packers

La week 15 della NFL 2025-2026 è una di quelle che assume un peso specifico davvero notevole. Non solo per i risultati in sé, che vanno sempre più a definire le due griglie per i play-offs ma, anche e soprattutto, per alcuni infortuni che rischiano di cambiare l’intero corso della stagione. Patrick Mahomes, infatti, si è lesionato il crociato nella sconfitta dei suoi Kansas City Chiefs contro i Los Angeles Chargers e la squadra del Missouri di pari passo saluta la post-season per la prima volta dal 2014. Nell’altra Conference i Green Bay Packers cadono in casa dei Denver Broncos e perdono (sempre per un crociato) il loro fenomenale pass rusher Micah Parsons. Una tegola indicibile per la franchigia del Wisconsin.

Nella AFC salgono in vetta i Denver Broncos (12-2) che, come detto, superano i Green Bay Packers (9-4-1) con un successo per 34-26 in rimonta con un Bo Nix clamoroso da 302 yds e 4 td, infierendo sulla pessima secondaria di Green Bay. Si fermano invece i New England Patriots (11-3) che subiscono la rimonta interna contro i Buffalo Bills (10-4) che si rilanciano vincendo 36-31 a Foxboro. Vittoria importante anche per i Jacksonville Jaguars (10-4) che asfaltano 48-20 i New York Jets (3-11) con un Lawrende dominante da 330 yds e 5 mete su lancio. I Los Angeles Chargers (10-4) passano, come detto, in casa dei Kansas City Chiefs (6-8) per 16-13 e salgono alla #5, mentre prosegue la crescita degli Houston Texans (9-5) che demoliscono 40-20 gli Arizona Cardinals (3-11).

Nella NFC prosegue la corsa in vetta dei Los Angeles Rams (11-3) che piegano 41-34 i Detroit Lions (8-6) con un Nacua da 181 yds su ricezione. Alle #2 si riportano i Chicago Bears 10-4) che passeggiano 31-3 contro i derelitti Cleveland Browns (3-11) e domenica si giocheranno quasi l’intera stagione in casa contro i Green Bay Packers che, come detto, sono caduti a Denver. Vincono, non senza sofferenza, i Seattle Seahawks (11-3) che piegano 18-16 gli Indianapolis Colts (8-6), mentre i San Francisco 49ers (10-4) hanno la meglio 37-24 sui modesti Tennessee Titans (2-12). Stop inatteso dei Carolina Panthers (7-7) che si fermano in casa dei New Orleans Saints (4-10) per 20-17, mentre i Dallas Cowboys (6-7-1) si complicano la vita perdendo in casa 26-34 contro i Minnesota Vikings (6-8).