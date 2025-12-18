Next Gen ATP Finals 2025: Tien si riscatta, rivincono Budkov Kjaer e Blockx

Conclusa la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2025. Ancora una volta sono diversi i fatti strani che si legano al torneo dei migliori giovani del circuito. Il tutto, chiaramente, perché a Jeddah (Gedda) si gioca in una fase stagionale che è, né più è né meno, quella della prestagione più assoluta.

Gruppo Blu

Seconda vittoria, e con buon merito, per Nicolai Budkov Kjaer. Il norvegese batte lo spagnolo Rafael Jodar concedendo poco (o meglio, quel poco è il terzo parziale) per 4-1 4-2 1-4 4-2 senza rischiare troppo, anche se primo e terzo set assomigliano parecchio al festival dei break. Ad ogni modo, nella sostanza è qualificazione in tasca per Budkov Kjaer.

Anche per Learner Tien arriva la soddisfazione del successo, che però nel suo caso è il primo vista la sconfitta piuttosto inopinata in apertura di torneo. Altro spagnolo, diverso esito con Martin Landaluce: lo spagnolo parte bene vincendo il primo set, poi viene rimontato e superato dopo aver avuto un set point nel terzo parziale, sul punto decisivo legato al 2-3. Punteggio finale 1-4 4-1 4-3(4) 4-3(2) dopo una rimonta subita da Tien nel quarto parziale.

Gruppo Rosso

Facile isolo in apparenza il successo di Alexander Blockx, che resta a punteggio pieno e prenota le semifinali, su Nishesh Basavareddy. Nel 4-3(2) 4-3(8) 4-1 si nascondono un break per parte nel primo set, due set point mancati dall’americano nel secondo e poi l’assolo del belga nel terzo, per quello che è un confronto meritevole di miglior fortuna (e con un altro sistema di punteggio).

Discreta lotta anche tra Dino Prizmic e Justin Engel. Alla fine la spunta il croato, che a dir la verità non rischia mai in maniera davvero concreta contro il classe 2007 tedesco. Finisce 4-1 2-4 4-3(3) 4-1 in suo favore, e adesso le speranze sono tutte riposte nella sfida a Blockx, che può decidere fondamentalmente se il viaggio in terra araba proseguirà.