Next Gen ATP Finals 2025, l’ultimo atto sarà tra Alexander Blockx e Learner Tien

Saranno le prime due teste di serie a sfidarsi nell’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: a Gedda, in Arabia Saudita, nelle semifinali, lo statunitense Learner Tien (1) supera il connazionale Nishesh Basavareddy (6), mentre il belga Alexander Blockx (2) elimina il norvegese Nicolai Budkov Kjaer (5).

Il numero 2 del seeding, il belga Alexander Blockx, regola la testa di serie numero 5, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, con lo score di 4-3 (4) 4-3 (8) 4-2 in un’ora e 22 minuti di gioco. Nel primo set non ci sono palle break nei primi sei game, anzi i punti vinti in risposta sono appena 4. Nel tiebreak il primo ad allungare è Blockx, che chiude sul 7-4. Nella seconda frazione il belga annulla tre palle break in apertura, salvandosi al punto decisivo, poi è lui ad operare il break nel quinto game. Blockx va a servire per il set, ma subisce l’immediato controbreak al deciding point, dopo essere risalito dallo 0-40: si va ancora al tiebreak, e questa volta servono altri quattro set point a Blockx per chiudere la contesa sul 10-8. Nel terzo parziale il belga allunga subito sul 2-0, ma ancora una volta subisce l’immediato controbreak. Il momento decisivo arriva nel sesto game: break a trenta conquistato da Blockx che chiude i conti sul 4-2 e vola in finale.

Il derby statunitense premia Learner Tien, numero 1, che liquida il connazionale Nishesh Basavareddy, numero 6, con il punteggio di 4-2 4-1 4-3 (3) in un’ora e 12 minuti di gioco. Nel primo set Basavareddy trova il break in apertura a quindici, ma subisce l’immediato controbreak a trenta. Tien allunga fino al 3-1, strappando la battuta all’avversario nel quarto game a trenta, e va a servire per il set, ma cede la battuta a zero. Sotto 2-3, però, Basavareddy perde ancora il servizio a trenta e Tien incamera il parziale sul 4-2. Nella seconda frazione Tien cede ancora la battuta a trenta in avvio, poi però sale in cattedra e nei successivi quattro game lascia appena quattro punti al rivale, centrando il break a quindici sia nel secondo che nel quarto game, prima di chiudere, al secondo set point, sul 4-2. Nella terza partita, invece, Basavareddy tiene il servizio in avvio al deciding point, poi, in controtendenza rispetto al resto del match, non ci sono altre palle break fino al tiebreak. Tien scappa subito sul 2-0, perde il minibreak di margine, ma lo riconquista subito e dal 3-2 allunga sul 6-2, procurandosi 4 match point. Il secondo è quello buono per portare a casa l’incontro ed approdare all’ultimo atto.

NEXT GEN ATP FINALS 2025 – RISULTATI 20 DICEMBRE

Semifinali

Alexander Blockx (Belgio, 2) b. Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia, 5) 4-3 (4) 4-3 (8) 4-2

Learner Tien (Stati Uniti, 1) b. Nishesh Basavareddy (Stati Uniti, 6) 4-2 4-1 4-3 (3)