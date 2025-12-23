NBA, i risultati della notte. OKC torna a vincere. Boston in grande forma, vincono Denver e Golden State

Sono sette le partite della notte NBA. Dopo la terza sconfitta della loro stagione, gli Oklahoma City Thunder riprendono immediatamente la loro marcia e conquistano la ventiseiesima vittoria, superando 119-103 i Memphis Grizzlies. Decisivo come sempre Shai Gilgeous-Alexander, che sfiora la tripla doppia con 31 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Importante anche il contributo di Jalen Williams, che chiude il match con 24 punti.

Vince la numero uno della Western Conference e vince anche quella della Eastern. I Detroit Pistons espugnano il campo dei Portland Trail Blazers con il punteggio di 110-102. Tutto il quintetto dei Pistons va in doppia cifra e spicca un Jalen Duren da 26 punti e 10 rimbalzi, mentre a Portland non bastano i 25 punti di Shaedon Sharpe.

Una delle squadre più in forma del momento è Boston. I Celtics ottengono il terzo successo consecutivo con una clamorosa rimonta contro gli Indiana Pacers. Boston recupera venti punti di svantaggio e vince 103-95 con un ultimo quarto da 29-13. Il trascinatore è Jaylen Brown con 31 punti e 9 rimbalzi, oltre ai 19 di Derrick White; mentre per Indiana il migliore è stato Pascal Siakam con 25 punti.

Nikola Jokic piazza la tripla doppia (14 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) nel comodo successo dei Denver Nuggets sugli Utah Jazz per 135-112. Oltre alla prestazione del serbo, ci sono anche quelle di Jamal Murray (27 punti) e Tim Hardaway Jr. (21), mentre a Utah non bastano i 27 punti di Lauri Markkanen.

Steph Curry mette a referto 26 punti nella vittoria dei suoi Golden State Warrios sugli Orlando Magic per 120-97. Altra ottima prestazione individuale è quella di Zion Williamson, che firma 24 punti e 9 rimbalzi dalla panchina nel successo dei New Orleans Pelicans per 119-113 contro i Dallas Mavericks, a cui non sono bastati i 35 punti e 17 rimbalzi di Anthony Davis. Si completa la notte NBA con la vittoria dei Cleveland Cavaliers sugli Charlotte Hornets per 139-132 con 30 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Darius Garland (27 punti e 10 assist).

RISULTATI NBA 2025-2026 (23 DICEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 139-132

Boston Celtics – Indiana Pacers 103-95

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 119-113

Denver Nuggets – Utah Jazz 135-112

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 119-103

Golden State Warriors – Orlando Magic 120-97

Portland Trail Blazers – Detroit Pistons 102-110