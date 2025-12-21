NBA, i risultati della notte. I Clippers vincono il derby. Successi di Houston e Detroit

Sono dieci le partite della notte NBA. Il derby di Los Angeles lo vincono i Clippers, che dominano contro i Lakers con un perentorio 103-88 al termine di un match che li ha visti scappare via già dal primo quarto e poi amministrare il vantaggio. Il trascinatore dei Clippers è stato Kawhi Leonard con 32 punti e 12 rimbalzi, ma ci sono anche le doppie doppie di James Harden (21 punti e 10 assist) e di Josh Collins (17 punti e 12 rimbalzi). Ai Lakers non sono bastati i 36 punti di LeBron James, ma la notizia peggiore è l’infortunio di Luka Doncic, che ha lasciato il campo per un problema alla gamba sinistra nel terzo quarto e non è più rientrato in campo.

Una delle sfide più attese era quella tra Denver e Houston, probabilmente le due principali contendenti nella Western Conference di OKC. A vincere sono stati i Rockets, che in trasferta si impongono 115-101 guidati da un Kevin Durant da 31 punti, 6 assist e 5 rimbalzi al termine di un match che ha visto gli ospiti costruire l’allungo tra secondo e terzo quarto. Per i Nuggets ci sono 25 punti di Nikola Jokic e 16 di Jamal Murray.

Continua l’ottimo momento di Boston e Philadelphia, che vivevano entrambi un back to back dopo le vittorie della notte precedente. I Celtics hanno espugnato il campo dei Toronto Raptors per 112-96 grazie ad un clamoroso Payton Pritchard da 33 punti, 10 assist e 7 rimbalzi; mentre i Sixers hanno sconfitto a domicilio con il solito successo in rimonta nell’ultimo quarto i Dallas Mavericks per 121-114 con uno scatenato Tyrese Maxey da 38 punti e un VJ Edgecombe da 26 punti.

Nella Eastern Conference, però, guidano sempre i Detroit Pistons, che non hanno avuto assolutamente problemi nel superare in casa gli Charlotte Hornets per 112-86 grazie soprattutto alla tripla doppia di Cade Cunningham, che ha messo a referto 22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Passando invece dall’altra parte della costa ad Ovest, bella vittoria dei Golden State Warriors, che mettono fine alla striscia di tre sconfitte consecutive, battendo i Phoenix Suns per 119-116 con uno Steph Curry da 28 punti e 10 assist, mentre ai Suns non è bastato un Devin Booker da 38 punti.

Con un sottomano a meno di un secondo dalla fine del primo tempo supplementare, Desmond Bane (32 punti) regala la vittoria ad Orlando sul campo degli Utah Jazz per 128-127. Per i Magic c’è anche un Paolo Banchero da 23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, mentre il migliore di Utah è stato Keyonte George con 27 punti. Concludono la nottata NBA i successi dei New Orleans Pelicans sugli Indiana Pacers (128-109) con uno Zion Williamson da 29 punti in 23 minuti, dei Portland Trail Blazers sui Sacramento Kings (98-93) con Deni Avdija da 24 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, e dei Washington Wizards contro i Memphis Grizzlies per 130-122 con 28 punti di CJ McCollum.

RISULTATI NBA 2025-2026 (21 DICEMBRE)

Denver Nuggets – Houston Rockets 101-115

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 128-109

Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 121-114

Toronto Raptors – Boston Celtics 96-112

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 112-86

Memphis Grizzlies – Washington Wizards 122-130

Golden State Warriors – Phoenix Suns 119-116

Utah Jazz – Orlando Magic 127-128 d.t.s

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 93-98

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 103-88