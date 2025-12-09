NBA, i risultati della notte (9 dicembre): tre gare tiratissime e colpi esterni pesanti

La notte NBA ha regalato agli appassionati tre sfide ricche di pathos e finali incerti, con Indiana, Phoenix e San Antonio capaci di imporsi in trasferte delicate. Dai lampi di Nembhard nel successo dei Pacers a Sacramento, al colpo dei Suns sul campo dei Timberwolves trascinati da uno strepitoso Edwards, fino al thriller di New Orleans deciso dal floater di Harper e dai liberi di Fox: una serie di match intensi che hanno confermato equilibrio e spettacolo in ogni parquet.

Andrew Nembhard trascina Indiana a una preziosa vittoria per 116-105 contro i Sacramento Kings, firmando 28 punti e 12 assist e risultando decisivo nel finale. I Pacers, avanti 66-51 all’intervallo e poi anche di 19 nel terzo quarto, hanno subito il ritorno degli ospiti, capaci di risalire fino al 101-97 grazie all’11-0 guidato da un Russell Westbrook in tripla doppia (24 punti, 14 assist, 13 rimbalzi). Nel momento più difficile, però, Nembhard ha piazzato una tripla pesante, imitato da Mathurin (25 punti), riportando Indiana al comando. Un’altra bomba e un layup del play hanno chiuso il parziale decisivo, mentre Siakam (23) ha completato l’opera. Per Sacramento, che cercava la seconda vittoria consecutiva, non bastano i 20 punti di DeRozan e i 16 di LaVine.

I Phoenix Suns sbancano Minneapolis con un prezioso 108-105, interrompendo la striscia di cinque vittorie dei Timberwolves nonostante i 40 punti di un incontenibile Anthony Edwards. La squadra dell’Arizona, guidata dai 22 punti e 7 rimbalzi di Mark Williams, prende il controllo del match con il decisivo parziale di 14-3 a inizio quarto periodo, trasformando l’84-84 in un vantaggio in doppia cifra. Minnesota prova a rientrare, complicata anche dall’espulsione di Rudy Gobert nel terzo quarto, ma spreca l’ultima occasione con la tripla sbagliata di McDaniels a 3.7’’ dalla sirena. Solidi anche Gillespie (19) e Brooks (18) per i Suns, che ora guardano al quarto di finale di NBA Cup contro Oklahoma City.

Gli Spurs resistono al ritorno furioso di New Orleans e passano 135-132 al termine di una sfida spettacolare. San Antonio, avanti di 20 all’intervallo grazie a un primo tempo da 77 punti, si è fatta rimontare dai Pelicans trascinati dal rookie Derik Queen, autore di 29 dei suoi 33 punti nella ripresa e del suo primo triple-double in carriera. Nel finale punto a punto, Harper ha firmato il sorpasso con un floater a 9’’ dalla sirena, mentre i liberi di Fox a 1’’1 hanno blindato il successo. L’ultimo tentativo di Bey si è spento sul ferro, nonostante i 32 punti di Murphy e la poderosa rimonta del terzo quarto. Barnes (24), Castle (18) e Champagnie (17 con cinque triple) hanno guidato San Antonio, priva come New Orleans delle sue stelle Wembanyama e Williamson.

RISULTATI NBA 2025-2026 (9 DICEMBRE)

Indiana Pacers – Sacramento Kings 116-105

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 105-108

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 132-135