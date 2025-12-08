NBA, i risultati della notte (8 dicembre): non si fermano i Thunder, successi esterni anche per Lakers e Warriors

Prosegue la regular season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputate cinque partite che si aggiungono alle due sfide andate in scena nella serata di domenica. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni del turno.

Nella serata di domenica i New York Knicks (16-7) hanno battuto in casa gli Orlando Magic (14-10) per 106-100. Partita in totale equilibrio fino al terzo quarto dove i Knicks hanno realizzato un parziale di 13-0, trascinati anche da un Brunson con 30 punti. Successo anche per i Boston Celtics (15-9) che superano in trasferta i Toronto Raptors (15-10) per 113-121. Sesta vittoria consecutiva di Boston che risale ad Est. Celtics avanti di 23 prima dell’incredibile parziale di Toronto che ha riaperto il match. Nel finale Boston torna davanti e vince, aiutata dai 30 punti di Brown.

Vittoria in trasferta anche per i Denver Nuggets (17-6) che a Charlotte superano gli Hornets (7-17) per 106-115. Partita più equilibrata del previsto e risolta solo nel finale dai Nuggets che trova la terza affermazione consecutiva. 34 i punti di Jamal Murray, assistito dai 28 di Jokic. Successo casalingo per i Memphis Grizzlies (11-13) che sconfiggono i Portland Trail Blazers (9-15) per 119-96. Memphis, avanti da 20 all’intervallo, ha subito un parziale di 19-3 nella ripresa, riuscendo comunque a chiudere i conti nel finale. Top scorer Santi Adama con 22 punti.

Netta vittoria in trasferta per i Golden State Warriors (13-12) che superano i Chicago Bulls (9-14) per 91-123. Partita ipotecata già con un primo parziale da 38 punti, che ha permesso agli Warriors di gestire il vantaggio, tirando dall’arco con una percentuale vicina al 50%. Vincono anche i Los Angeles Lakers (17-6) che a Philadelphia sconfiggono i 76ers (13-10) con il punteggio di 108-112. Si rivede Lebron James che con la tripla del +5 risolve la pratica ad 1′ dal termine. Per lui 29 punti mentre Luka Doncic, tornato sul parquet, ne sigla 31.

Ultimo match in programma quello tra Utah Jazz (8-15) ed Oklahoma City Thunder (23-1). Oklahoma continua il suo inizio di stagione vincendo in trasferta 101-131. I Thunder sono già devastanti in avvio con 45 punti e continueranno a segnare realizzando 21 triple. Holmgren è il migliore dei suoi con 25 punti.

NBA I RISULTATI DELLA NOTTE

New York Knicks-Orlando Magic 106-100

Toronto Raptors-Boston Celtics 113-121

Charlotte Hornets-Denver Nuggets 106-115

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 119-96

Chicago Bulls-Golden State Warriors 91-123

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers 108-112

Utah JAzz-Oklahoma City Thunder 101-131