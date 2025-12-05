NBA, i risultati della notte (5 dicembre): vincono 76ers e Celtics. Austin Reaves decisivo nel successo dei Lakers

Prosegue la lunga stagione dell’NBA 2025-2026. Siamo ancora alle fasi iniziali della lega più importante del mondo, con le squadre che stanno trovando la loro dimensione. Nella notte italiana si sono disputate cinque partite. Andiamo a scoprirne i risultati.

Il programma si è aperto con la vittoria dei Philadelphia 76ers (12-9) che in casa hanno battuto i Golden State Warriors (11-19) per 99-98. I padroni di casa vanno avanti di 22 all’intervallo ma nella ripresa i Warriors rimontano mettendo a segno nel terzo quarto un parziale di 15-0. Golden State va addirittura sul +3 a 2′ dalla fine ma nel finale è Philadephia ad avere la meglio, con il canestro di Edgecombe. Top scorer Maxey con 35 punti.

Comoda vittoria esterna per i Boston Celtics (13-9) che superano i Washington Wizards (3-18) con il punteggio di 101-146. Partita mai veramente in discussione per i Celtics che ottengono il terzo successo consecutivo risalendo la classifica ad Est. Per i Wizards arriva il 18 ko nonostante i 22 punti di McCollum. Top scorer del match è stato Derrick White.

Vittoria in trasferta anche per gli Utah Jazz (8-13) che sconfiggono i Brooklyn Nets (5-17) per 110-123 Inizio di partita difficile per i Jazz che pian piano rimontano grazie a Lauri Markkanen che chiuderà con 30 punti. Il punteggio è rimasto in equilibrio fino al 98 pari quando Keyonte George ha messo a segno tre triple, dando vita all’allungo decisivo dei Jazz che chiudono un ultimo quarto da 42 punti segnati.

Tornano al successo i Los Angeles Lakers (16-5) che battono in trasferta i Toronto Raptors (15-8) per 120-123. Senza Doncic, i Lakers vincono comunque grazie alla tripla alla scadere di Rui Hachimura che risolve un match molto equilibrato. Incredibile prestazione di Austin Reaves che mette a segno 44 punti e 10 assist. Nell’ultimo match in programma i Minnesota Timberwolves (14-8) hanno sconfitto a New Orleans i Pelicans (3-20) per 116-125. Quarto successo di fila per Minnesota grazie ad un Randle da 28 punti. I Pelicans si spengono nel quarto quarto e rimediano la 20esima sconfitta stagionale.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

