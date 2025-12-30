Basket
NBA, i risultati della notte (30 dicembre): sconfitti ancora Spurs e Nuggets. Vincono OKC, Warriors e Heat
Prosegue a gonfie vele la regular season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputati ben undici match con vittorie sorprendenti e risultati importanti. Andiamo a scoprire l’esito di tutte le sfide soffermandoci sulle migliori prestazioni.
La risalita dei Milwaukee Bucks (14-19) continua con la vittoria sugli Charlotte Hornets (11-21) per 113-123. Torna ad essere protagonista dopo l’infortunio Giannis Antetokounmpo che chiude con 24 punti e 7 assist. Successo esterno, il terzo consecutivo, per i Phoenix Suns (19-13) che superano i Washington Wizards (7-24) per 101-115. Partita decisa dal parziale di 16-3 per i Suns nella ripresa, aiutati anche da un Brooks da 26 punti. Tornano a vincere con una super prestazione di Curry i Golden State Warriors (17-16) che battono i Brooklyn Nets (10-20) per 107-120. 27 punti per uno dei migliori tiratori della storia del gioco.
Ancora sconfitti i Denver Nuggets (22-10) che cedono contro i Miami Heat (18-15) per 147-123. Secondo ko consecutivo per Jokic ed i compagni superati dalla prova corale degli Heat. Finisce con la vittoria dei Toronto Raptors (20-14) la sfida contro gli Orlando Magic (18-15). Raptors che nel finale mettono a segno un parziale di 13-0 che vale il successo. Banchero, che chiuderà con una tripla doppia, avrebbe anche la palla della vittoria ma il tentativo finisce sul ferro. Blitz esterno dei Minnesota Timberwolves (21-12) che superano per 101-136 i Chicago Bulls (15-17). Top scorer del match Reid con 33 punti.
Continuano a collezionare sconfitte gli Indiana Pacers (6-27) che vengono battuti anche dagli Houston Rockets (20-10) per 126-119. Ancora un match da 30 punti per l’eterno Durant mentre per i Pacers arriva il nono ko consecutivo. Successo esterno non banale quello dei New York Knicks (23-9) che superano i New Orleans Pelicans (8-26) per 125-130. Williamson nel segna 32 ma la partita viene decisa dal solito Brunson che chiuderà con 28 punti e 10 assist. Vittoria anche per gli Oklahoma City Thunder (28-5) che hanno la meglio per 140-129 sugli Atlanta Hawks (15-19). Torna ad essere grande protagonista Gilgeous-Alexander con 39 punti.
Vittoria in trasferta a sorpresa per i Cleveland Cavaliers (18-16) che superano i San Antonio Spurs (23-9) per 101-113. Secondo ko consecutivo per gli Spurs, nonostante i 26 punti e 14 rimbalzi di Wembanyama. Chiude la notte la vittoria dei Portland Trail Blazers (14-19) sui Dallas Mavericks (12-22) per 125-122.
I RISULTATI DELLA NOTTE NBA
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 113-123
Washington Wizard-Phoenix Suns 101-115
Brooklyn Nets-Golden State Warriors 107-120
Miami Heat-Denver Nuggets 147-123
Toronto Raptors-Orlando Magic 107-106
Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 101-136
Houston Rockets-Indiana Pacers 126-119
New Orleans Pelicans-New York Knicks 125-130
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks 140-129
San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 101-113
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 125-122