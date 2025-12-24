NBA, i risultati della notte (24 dicembre): pioggia di emozioni e grandi prestazioni nella vigilia di Natale

Vigilia di Natale ricchissima nell’NBA, dove sono stati ben 14 i match disputati nella notte, con praticamente quasi tutte le franchigie impegnate in campo. Tra sorprese, rimontoni e prestazioni individuali da urlo, spiccano i 41 punti di Kawhi Leonard nella vittoria dei Clippers sui Rockets, i 38 di Anthony Edwards nei Timberwolves e il record in carriera di Santi Aldama, autore di 37 punti con i Grizzlies. La notte ha regalato emozioni fino all’ultimo possesso, confermando il grande spettacolo della Lega anche nel giorno della vigilia.

A Minneapolis i Timberwolves battono i Knicks 115-104 trascinati dai 38 punti di Anthony Edwards, centrando il primo successo contro l’ex Karl-Anthony Towns. Towns firma un season high da 40 punti ma esce per falli nel finale, mentre Minnesota chiude con il contributo decisivo di Randle nel quarto periodo e la solidità difensiva di Gobert. A Philadelphia i Brooklyn Nets battono i 76ers 114-106, centrando la terza vittoria in quattro gare grazie ai 28 punti di Michael Porter Jr. e ai 20 di Egor Demin, decisivo con due triple nel finale. A Philadelphia non bastano i 27 punti di Joel Embiid, limitato da un problema al ginocchio, mentre Tyrese Maxey resta a 13 con basse percentuali al tiro. Gli Charlotte Hornets superano i Washington Wizards 126-109 grazie a un quarto periodo dominante, chiuso con un parziale di 34-19. LaMelo Ball guida l’allungo con 23 punti e 9 assist, supportato dalle triple decisive di Brandon Miller e del rookie Kon Knueppel, mentre Washington cede dopo aver lottato fino al 92-90 di fine terzo quarto. Miami affonda ancora contro Toronto: i Raptors passano 112-91 al Kaseya Center trascinati da Scottie Barnes, autore di 27 punti e 8 rimbalzi. Decisivo un parziale di 10-0 nel quarto periodo che spezza l’equilibrio e condanna gli Heat alla nona sconfitta nelle ultime undici gare, con soli 91 punti segnati. I Cleveland Cavaliers travolgono i New Orleans Pelicans 141-118, scavando il solco nella ripresa trascinati dai 27 punti di Donovan Mitchell e dai 22 di Sam Merrill. Dopo il -6 sul 76-70, Cleveland piazza un decisivo 17-4 e dilaga con nove uomini in doppia cifra, spezzando la striscia vincente dei Pelicans nonostante i 26 punti di Zion Williamson.

San Antonio travolge Oklahoma City 130-110 nel big match della Western Conference, centrando la settima vittoria consecutiva grazie ai 25 punti di Keldon Johnson e ai 24 di Stephon Castle. Dopo un equilibrio durato tre quarti, gli Spurs scappano nella ripresa con l’apporto di Wembanyama (12 punti) e battono per la seconda volta in dieci giorni i Thunder, guidati dai 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Senza Antetokounmpo per la settima gara di fila, i Milwaukee Bucks passano a Indianapolis 111-94 trascinati da Kevin Porter Jr. (24 punti) e Ryan Rollins (23), tirando col 51% e interrompendo una striscia di tre sconfitte. I Pacers, al sesto ko consecutivo, provano a rientrare fino al -9 nel quarto periodo ma cedono nel finale, con McConnell miglior realizzatore a quota 16 dalla panchina. I Chicago Bulls rimontano dal -10 negli ultimi sei minuti e piegano Atlanta 126-123, centrando la quarta vittoria consecutiva. Josh Giddey firma una tripla doppia (19 punti, 15 assist, 11 rimbalzi) e Coby White decide il match dalla lunetta a 1”9 dalla sirena, dopo il pareggio Hawks, chiudendo il break finale di 19-6. A Dallas i Mavericks superano i Nuggets 131-130 al termine di un finale thrilling, trascinati dai 33 punti di Cooper Flagg e dai 31 di Anthony Davis. Denver, sotto anche di 21, rientra fino all’ultimo possesso ma la tripla di Watson sulla sirena si spegne sul ferro, consegnando a Dallas una vittoria preziosa dopo due ko consecutivi.

I Detroit Pistons consolidano il primato nella Eastern Conference superando i Sacramento Kings 136-127. Cade Cunningham chiude con 23 punti e 14 assist, Jalen Duren firma 23 punti e 12 rimbalzi, mentre Tobias Harris ne aggiunge 24; Sacramento, trascinata dai 37 di DeRozan e 27 di Westbrook, rimane a distanza nonostante un tentativo di rimonta nel finale. Phoenix travolge i Lakers 132-108 sfruttando l’assenza di Luka Doncic e piazzando l’allungo decisivo nel terzo quarto. Dillon Brooks guida i Suns con 25 punti, affiancato da Booker (21 punti e 11 assist), mentre a Los Angeles non bastano i 23 di LeBron James e i 17 dalla panchina di Austin Reaves. Santi Aldama esplode con 37 punti, record in carriera, guidando i Memphis Grizzlies al 137-128 contro gli Utah Jazz. Con sette triple e sette assist, Aldama trascina Memphis, che domina buona parte del match nonostante il ritorno dei Jazz nel secondo quarto. Desmond Bane ha guidato gli Orlando Magic alla vittoria per 110-106 sui Portland Trail Blazers, segnando 23 punti e fermando nel finale il tentativo di rimonta di Portland con una stoppata decisiva su Donovan Clingan. Anthony Black ha aggiunto 22 punti, mentre i Magic hanno resistito dopo aver subito il sorpasso dei Blazers nel quarto quarto. I Los Angeles Clippers si impongono 128-108 sugli Houston Rockets grazie a un super Kawhi Leonard da 41 punti e ai 29 di James Harden. I Clippers, che hanno vinto consecutive partite per la seconda volta in stagione, hanno dominato nel secondo e terzo quarto, chiudendo il match con il 54% da tre punti.

RISULTATI NBA 2025-2026 (24 DICEMBRE)

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 106-114

Charlotte Hornets-Washington Wizards 126-109

Miami Heat-Toronto Raptors 91-112

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans 141-118

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 94-111

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 123-126

Minnesota Timberwolves-New York Knicks 115-104

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 131-130

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 130-110

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 128-137

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 132-108

Sacramento Kings-Detroit Pistons 127-136

Portland Trail Blazers-Orlando Magic 106-110

Los Angeles Clippers-Houston Rockets 128-108