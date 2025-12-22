NBA, i risultati della notte (22 dicembre): si fermano ancora i Milwaukee Bucks, successi per Spurs e Knicks

Prosegue la regular season della NBA 2025-2026. In attesa del ricco programma delle festività, oggi la massima competizione americana ha visto scendere in campo nella notte italiana sei partite. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni.

Il turno si è aperto con la vittoria in trasferta dei Chicago Bulls (13-15) che superano gli Atlanta Hawks (15-15) con il punteggio di 150-152. È la tripla di Johnson a regalare ai Bulls il terzo successo consecutivo mentre gli Hawks si fermano ancora. Insufficienti i 35 punti del solito Trae Young. Tornano alla vittoria i Brooklyn Nets (8-19) che in casa battono 96-81 i Toronto Raptors (17-13). Secondo stop consecutivo per Toronto mentre in Nets provano a risalire ad Est grazie anche a Michael Porter, top scorer con 24 punti.

I Miami Heat (15-14) lottano ma non basta, a New York passano i Knicks (20-8) per 132-125. Prestazione irreale di Jalen Brunson che mette a referto ben 47 punti. A Miami non bastano i 28 punti e 19 rimbalzi di Ware. Fontecchio, invece, chiude con soli 7 punti. Terza sconfitta consecutiva per dei Milwaukee Bucks (11-18) sempre più in difficoltà. Questa volta, sono stati i Minnesota Timberwolves (19-10) ad avere la meglio per 103-100. Top scorer del match Anthony Edwards con 24 punti nonostante percentuali non brillanti dal tiro.

Successo esterno per i San Antonio Spurs (21-7) che a Washington battono i Wizards (5-22) per 113-124. Wembanyama prosegue il rientro siglando 14 punti e 12 rimbalzi in appena 22 minuti ma gli Spurs vincono soprattutto grazie ad un De’Aron Fox da 27 punti. Il programma si è infine chiuso con l’incredibile overtime tra Sacramento Kings (7-22) ed Houston Rockets (17-9). Dopo una partita tiratissima, i Kings sono riusciti a vincere dopo un supplementare per 125-124, annientando i Rockets con una prestazione corale inaspettata. Fondamentali i 27 punti di un ritrovato DeMar DeRozan.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 150-152

Brooklyn Nets-Toronto Raptors 96-81

New York Knicks-Miami Heat 132-125

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 103-100

Washington Wizards-San Antonio Spurs 112-124

Sacramento Kings-Houston Rockets 125-124