NBA, i risultati della notte (19 dicembre): OKC continua a vincere, Doncic trascina i Lakers. Si fermano ancora i Bucks
È tornato nella notte italiana l’appuntamento con la regular season NBA 2025-2026. Nella notte, sono infatti scese in campo 24 squadre, per un totale di dodici partite. Apre il programma la vittoria interna degli Charlotte Hornets (9-18) che battono 133-126 gli Atlanta Hawks (15-13). Successo di squadra per gli Hornets che cercano di risalire in classifica dopo un inizio travagliato. Agli Hawks non bastano i 43 punti Jalen Johnson, top scorer del match, Successo al fotofinish quello dei New York Knicks (19-7) che superano in trasferta gli Indiana Pacers (6-21) per 113-114. Partita equilibrata fino alla fine, risolta da un canestro di Brunson che vale la quarta vittoria consecutiva. Passano anche i Miami Heat (15-12) che sconfiggono i Brooklyn Nets (7-19) per 95-106. Gli Heat tornano alla vittoria dopo un periodo di crisi, bene Fontecchio con 7 punti.
Sconfitta interna per i Milwaukee Bucks (11-17) contro i Toronto Raptors (17-11) per 105-111. Continua il momento no dei Bucks che escono dalla lotta play-in. I Raptors continuano a stupire, grazie anche ad un Ingram da 29 punti. Vittoria all’overtime per i New Orleans Pelicans (6-22) che superano 133-128 gli Houston Rockets (16-8). Terza vittoria di fila per i Pelicans, a Houston non bastano i 32 di Kevin Durant. Non si ferma la striscia di vittoria degli Oklahoma City Thunder (25-2) che superano 122-101 anche i Los Angeles Clippers (6-21). Con questa salgono a 16 le vittorie consecutive, grazie anche ad un Gilgeous-Alexander da 32 punti.
Vittoria casalinga per i San Antonio Spurs (19-7) che vincono 119-94 contro i Washington Wizards (4-21). Spurs che rimangono nelle zone alte ad Ovest, con una prestazione di squadra perfetta. Top scorer Harper con 24 punti. Successo ai supplementari anche per i Dallas Mavericks (11-17) che superano 116-114 i Detroit Pistons (21-6), primi ad Est. Grande partita di Cooper Flagg che mette a segno 23 punti. Non bastano a Detroit i 29 di Cunningham. Agile vittoria anche dei Denver Nuggets (20-6) che battono 126-115 gli Orlando Magic (15-12). Sei vittorie consecutive per Denver, che ritrovano un Murray da 32 punti, assistito dalla tripla doppia di Jokic (23-11-13).
Successo interno dei Phoenix Suns (15-12) che battono 99-98 i Golden State Warriors (13-15). Partita risolta nel finale dal libero di Goodwin. Ai Warriors non bastano i 31 punti di Butler, top scorer. Vittoria esterna per i Los Angeles Lakers (19-7) che sconfiggono 135-143 gli Utah Jazz (10-16). Prestazione superlativa di Doncic che mette a referto ben 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist. Il programma si conclude con la vittoria all’overtime dei Portland Trail Blazers (11-16) che battono 134-133 i Sacramento Kings (6-21).
NBA I RISULTATI DELLA NOTTE
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 133-126
Indiana Pacers-New York Knicks 113-114
Brooklyn Nets-Miami Heat 95-106
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 105-111
New Orleans Pelicans-Houston Rockets 133-128
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 122-101
San Antonio Spurs-Washington Wizards 119-94
Dallas Mavericks-Detroit Pistons 116-114
Denver Nuggets-Orlando Magic 126-115
Phoenix Suns-Golden State Warriors 99-98
Utah JAzz-Los Angeles Lakers 135-143
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 134-133