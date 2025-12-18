NBA, i risultati della notte (18 dicembre): Josh Jiddey trascina i Bulls con una tripla doppia, i Grizzlies fanno la voce grossa a Minnesota

Sono solo due le partite andate in scena nella notte italiana per la regular season 2025-2026 della NBA, dove non mancano come sempre le grandi giocate: ecco quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

I Chicago Bulls (11-15) rispettano il fattore campo battendo i Cleveland Cavaliers (15-13) per 127-111. Partita subito dal punteggio elevato, con gli ospiti che volano anche a +12 (16-18) prima di subire la reazione dei Bulls che si riportano a -1 alla prima sirena (33-34). Nel secondo quarto Chicago riesce a trovare più facilmente la via del canestro e mette la freccia, conservando quattro lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo (62-58). Nella ripresa i padroni di casa alzano l’intensità e scappano toccando anche il +15 (88-73), con i Cavaliers che ricuciono parzialmente lo strappo dopo 36’ (89-83). Nella frazione conclusiva i Bulls mantengono gli avversari a distanza di sicurezza, con Cleveland che non riesce più ad avvicinarsi e cede per 127-111 in trasferta in quel di Chicago. Josh Giddey mattatore con una tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, con 25 punti di Coby White e 20 punti di Nikola Vucevic – Donovan Mitchell top scorer per i ‘Cavs’ con 32 punti, con Jaylon Tyson che mette a referto 21 punti.

Blitz esterno dei Memphis Grizzlies (13-14) contro i Minnesota Timberwolves (17-10) per 110-116. Match subito equilibrato, con gli ospiti che si ritrovano davanti al termine del primo quarto (27-29). Nel secondo parziale Minnesota ritrova fluidità in attacco e opera il sorpasso (51-46), con i padroni di casa che rimangono con un solo punto di margine prima di rientrare negli spogliatoi (62-61). Nella terza frazione i Timberwolves accarezzano anche la doppia cifra di vantaggio (74-65), ma Memphis non si perde d’animo e trova la forza di mettere il naso davanti all’ultima pausa breve (83-85). Nel quarto decisivo Minnesota tenta il tutto per tutto e si rifà sotto fino al -2 (99-101), ma i Grizzlies non si scompongono e s’involano verso il successo col punteggio finale di 110-116. Jaren Jackson Jr. decisivo con la sua doppia doppia (28 punti e 12 rimbalzi) al pari di Jock Landale (20 punti e 10 rimbalzi entrando dalla panchina), con 19 punti e 11 rimbalzi di Donte DiVincenzo e 21 punti di Julius Randle che non bastano ai Timberwolves ad evitare il ko casalingo.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 127-111

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 110-116