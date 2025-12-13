NBA, i risultati della notte (13 dicembre): Pistons a 20 vittorie, Mitchell trascina i Cavaliers

Sette le partite giocate nella notte NBA, e al solito c’è parecchio da raccontare in quella che risulta quasi essere una notte intercalare. Questo perché il sabato americano sarà occupato dalle due semifinali di NBA Cup, Knicks-Magic e Spurs-Thunder. Ad ogni modo, c’è da rimarcare una parte consistente degli avvenimenti delle ultime ore.

Ventesima vittoria stagionale per i Detroit Pistons (20-5), che si sbarazzano con una certa facilità degli Atlanta Hawks (14-12): 142-115 il punteggio finale con nessuno a meno di 4 punti, tutti a segno e 8 in doppia cifra dei quali il migliore è Isaiah Stewart con 17 punti. Tripla doppia inutile per Jalen Johnson (19-11-12). I Chicago Bulls (10-14) rimontano nel finale e battono gli Charlotte Hornets (7-18) per 126-129: serve un gran Josh Giddey da 26 punti per annullare le speranze del duo Kon Knueppel-Miles Bridges, 33 e 32 punti rispettivamente.

E a proposito di grandi performance, nel 126-130 con cui i Cleveland Cavaliers (15-11) riescono a imporsi sui Washington Wizards (3-20) c’è la pesantissima mano di Donovan Mitchell, che scrive 48 ed è il mattatore assoluto della serata in senso totale. Dall’altra parte 27 a testa di CJ McCollum e Bub Carrington. Niente male anche quel che accade un po’ più in là: nel 115-105 dei Philadelphia 76ers (14-10) sugli Indiana Pacers (6-19) spuntano i 39 di Joel Embiid, che neutralizza una buona performance di squadra degli avversari con 20 di Pascal Siakam.

I Minnesota Timberwolves (16-9) festeggiano buone notizie contro i Golden State Warriors (13-13), battuti 120-127 nonostante i 39 punti di Steph Curry. Ci pensa Julius Randle (27) a risultare decisivo al pari di Rudy Gobert (24 e 14 rimbalzi) e Donte DiVincenzo (21). Gli Utah Jazz (9-15) superano per 126-130 i Memphis Grizzlies (11-14) e si godono un Keyonte George da 39 punti, oltre ai 26 di Lauri Markkanen. Per i Grizzlies 6 in doppia cifra e Santi Aldama a 22. Infine, i Dallas Mavericks (10-19) riescono a prevalere per 119-111 sui Brooklyn Nets (6-18) con 24 e 14 di Anthony Davis e nonostante i 34 di un Michael Porter Jr. indiavolato al massimo grado.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Chicago Bulls 126-129

Detroit Pistons-Atlanta Hawks 142-115

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 115-105

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 126-130

Memphis Grizzlies-Utah Jazz 126-130

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets 119-111

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 120-127