NBA, i risultati della notte (12 dicembre): Jokic trascina Denver, Milwaukee batte i Boston Celtics

È andato in archivio nella notte italiana un nuovo turno dell’NBA 2025-2026. Otto le squadre che sono scese in campo per la lega più famosa del mondo, in cerca di migliorare il proprio piazzamento nella classifica ad Est o ad Ovest. Andiamo a scoprire insieme i risultati e le migliori prestazioni.

Nel primo match in programma, gli Houston Rockets (16-6), hanno battuto in casa i Los Angeles Clippers (6-19) con il punteggio di 115-113. È la tripla di Thompson a decidere la partita a 17″ dalla fine, condannando i Clippers al terzo ko consecutivo. Los Angeles è stata ampiamente nel match ma i falli offensivi fischiati a Leonard ed un paio di errori nei momenti decisivi hanno condizionato il finale. Top scorer del match: Zubac con 33 punti.

Vittoria casalinga anche dei Milwaukee Bucks (11-15) che superano la resistenza dei Boston Celtics (15-10) per 116-101. Successo di spessore per i Bucks che tornano a sorridere dopo settimane non semplici. Terzo quarto decisivo per il match con Milwaukee che apre un parziale di 11-0 sorprendendo i Celtics. Prestazione incredibile di Kyle Kuzma che mette a referto 31 punti.

Terzo match e terzo successo interno. Questa volta sono i New Orleans Pelicans (4-22) ad aver battuto i Portland Trail Blazers (9-16) per 143-120. Vittoria nettissima per i Pelicans, la quarta in stagione, che si riscattano dopo ben otto sconfitte consecutive. New Orleans decisivi soprattutto all’arco, con Murphy che mette a segno 24 punti, con un 8/11 totale.

Nell’ultima partita in programma, i Denver Nuggets (18-6) hanno superato in trasferta i Sacramento Kings (6-19) per 105-136. Quarta vittoria di fila per i Nuggets che blindano momentaneamente il secondo posto ad Ovest. Partita in parità prima che Denver non infilasse nel terzo quarto un parziale di 24-6 decisivo. Doppia doppia per Nikola Jokic che chiude con 36 punti e 12 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Houston Rockets-Los Angeles Clippers 115-113

Milwaukee Buck-Boston Celtics 116-101

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 143-120

Sacramento Kings-Denver Nuggets 105-136