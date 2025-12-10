NBA Cup 2025, New York ed Orlando si qualificano per la Final Four di Las Vegas

Sono gli Orlando Magic e i New York Knicks le prime due squadre qualificate per la Final Four della NBA Cup 2025, che si svolgerà a Las Vegas. Nella notte sono andati in scena i due quarti di finale della Eastern Conference, con i Magic che hanno superato Miami e con i Knicks che hanno espugnato il campo di Toronto.

Finisce dunque il cammino di Simone Fontecchio e compagni. L’azzurro non riesce a dare il proprio contributo, non siglando un punto in sette minuti di impiego, nella sconfitta della sua Miami per 117-108. Eppure il match era iniziato bene per gli Heat con un primo quarto da 30-17, ma poi si sono accesi i Magic che hanno ribaltato subito l’inerzia del match e hanno allungato definitivamente nel terzo quarto. Grande prova di Desmond Bane, che chiude con 37 punti, ma ottimo il contributo anche del rientrante Paolo Banchero (18 punti) e di Jalen Suggs (20). A Miami non sono bastati i 21 punti di Norman Powell e i 20 di Tyler Herro.

Con un secondo quarto da 34-13 i New York Knicks espugnano Toronto e si qualificano per le semifinali. Finisce 117-101 per New York, che ha una grandissima prova di tutto il suo quintetto (cinque giocatori in doppia cifra), dove spiccano i 35 punti di Jalen Brunson, i 21 di Josh Hart e la doppia doppia di Karl Anthony Towns (14 punti e 16 rimbalzi). I Raptors non sono mai riusciti a reagire al parziale del secondo quarto, nonostante un Brandon Ingram da 31 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

Stanotte ci saranno gli altri due quarti di finale, quelli della Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder attendono i Phoenix Suns, mentre promette scintille la sfida di Los Angeles, con i Lakers che ospitano i San Antonio Spurs.

RISULTATI NBA CUP 2025 (10 DICEMBRE)

Orlando Magic – Miami Heat 117-108

Toronto Raptors – New York Knicks 101-117