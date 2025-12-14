NBA Cup 2025, Brunson show e Wembanyama al rientro: Knicks e Spurs in finale

Notte decisiva a Las Vegas per la NBA Cup, che definisce l’atto conclusivo dell’edizione 2025-2026. I New York Knicks e i San Antonio Spurs staccano il pass per la finale superando rispettivamente Orlando Magic e Oklahoma City Thunder al termine di due semifinali spettacolari, segnate dalle prestazioni monstre di Jalen Brunson e dal ritorno vincente di Victor Wembanyama.

Jalen Brunson trascina i New York Knicks in finale di NBA Cup con una prestazione super da 40 punti, massimo stagionale, nel successo per 132-120 sugli Orlando Magic a Las Vegas. Il play realizza anche 8 assist e guida l’allungo decisivo nel terzo quarto, chiuso con un parziale che porta New York sul +10. Accanto a lui brillano Karl-Anthony Towns (29 punti) e OG Anunoby (24), in una serata da 60,7% al tiro per i Knicks. Orlando resta in partita con Suggs e Banchero, ma il primo, autore di 25 punti nel solo primo tempo, cala e lascia il campo nel quarto periodo per un problema all’anca.

Il ritorno di Victor Wembanyama spinge San Antonio Spurs alla finale della NBA Cup. Dopo 12 partite di assenza, il talento francese firma 22 punti e 9 rimbalzi nel successo per 111-109 su Oklahoma City Thunder a Las Vegas, infliggendo ai Thunder appena la seconda sconfitta stagionale. Gli Spurs, trascinati anche dai 23 punti di Devin Vassell e dai 22 a testa di De’Aaron Fox e Stephon Castle, costruiscono l’allungo decisivo tra terzo e quarto periodo. A Oklahoma City non bastano i 29 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 17 ciascuno di Holmgren e Jalen Williams. Martedì notte San Antonio giocherà la finale contro i New York Knicks.

RISULTATI NBA CUP 2025-2026 (14 DICEMBRE)

Orlando Magic – New York Knicks 120-132

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 109-111