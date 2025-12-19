NASCAR, l’ex pilota Greg Biffle scompare a 55 anni in un incidente aereo

L’ex pilota della NASCAR Greg Biffle è morto in un incidente aereo all’età di 55 anni. L’americano è scomparso insieme a tre familiari nei pressi dell’aereoporto di Statesville, nello Stato del North Carolina.

Lo statunitense era passeggero di un jet privato. La Federal Aviation Administration (FAA) è intervenuta per indagare e il direttore dell’aeroporto, John Ferguson ha confermato in una conferenza stampa la chiusura a tempo indeterminato dell’aeroporto.

Il campione 2002 NASCAR Xfinity Series e 2000 della NASCAR Truck Series è deceduto insieme alla moglie Cristina ed ai figli Ryder e Emma. A bordo si trovavano anche Dennis Dutton e suo figlio Jack, e Craig Wadsworth.

Il 55enne ha saputo vincere 19 gare in 515 competizioni disputate nella NASCAR Cup Series. Biffle è stato aggiunto alla lista dei candidati per l’ingresso nella NASCAR Hall of Fame nel 2024. Nello stesso anno ha ricevuto anche il premio NMPA Myers Brothers per aver contribuito attivamente all’aiuto dei cittadini del North Carolina coinvolti nell’uragano Helene.

Il nativo di Vancouver (Washington/USA) ha debuttato in NASCAR Cup Series in California nel 2002, mentre ha disputato l’ultima competizione in carriera nel 2022 a Talladega. L’autore della pole per la Daytona 500 del 2004 ha corso principalmente durante la propria carriera con i colori del Roush Fenway Racing (attualmente Roush Fenway Keselowski Racing).