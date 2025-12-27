Naoya Inoue padrone indiscusso dei supergallo: Campione del Mondo, cinture sempre unificate. Picasso travolto

Naoya Inoue si è confermato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi supergallo, sconfiggendo David Picasso con un chiarissimo verdetto unanime (119-109, 120-108, 117-111). Non c’è stata storia sul ring di Riad (Arabia Saudita), dove il fuoriclasse giapponese ha mostrato tutta la sua classe contro l’ambizioso messicano, incapace però di tenere testa a uno dei migliori pugili pound for pound in circolazione in questo momento storico.

Il ribattezzato The Monster ha difeso la propria imbattibilità (32 successi in altrettanti incontri disputati, di cui 27 prima del limite), ma oggi non ha piazzato il suo proverbiale colpo del ko. Il 32enne nativo di Zama ha difeso le quattro corone iridate (WBA, WBC, IBF, WBO) addirittura per la sesta volta consecutiva, festeggiando in maniera egregia i tre anni di dominio assoluto nella categoria di peso fino a 55 kg: era il 26 dicembre quando regolò Marlon Tapales, impossessandosi delle corone WBA e IBF da aggiungere alle già sue WBC e WBO.

Il gancio sinistro di Inoue si è fatto sentire nei primi due round, mettendo in difficoltà Picasso già dalle battute iniziali. Il fuoriclasse asiatico ha poi fatto valere il suo destro nelle due riprese successive, poi è stato il jab a risultare più brillante tra la quinta e la settima frazione, con una serie di combinazioni spiazzanti. Inoue ha poi amministrato agevolmente il chiaro vantaggio nei cartellini e ha dato l’impressione di non volere cercare il colpo risolutore per chiudere il confronto in anticipo.

Il padrone totale dei pesi supergallo potrebbe essere atteso da un match con il connazionale Junto Nakatani, che oggi ha regolato Sebastian Hernandez: un testa a testa tutto giapponese per la corona della categoria, magari da disputare in primavera? Da annotare che l’altro nipponico Masamichi Yabuki si è confermato Campione del Mondo IBF dei pesi mosca a Tokoname, poco prima della riunione di Riad.