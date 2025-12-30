Nadia Battocletti stella della BOclassic: caccia al tris nella Classica di San Silvestro

Nadia Battocletti chiuderà in corsa il suo eccezionale 2025: mercoledì 31 dicembre sarà impegnata lungo le strade del centro di Bolzano in occasione della 51ma edizione della BOclassic, tradizionale e imperdibile evento di San Silvestro. La fuoriclasse trentina sarà la grande favorita della vigilia e andrà a caccia del suo terzo sigillo consecutivo nel capoluogo altoatesino, in modo da mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che le ha portato in dote due medaglie ai Mondiali su pista (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri) e i trionfi sui 10 km agli Europei di corsa su strada e agli Europei di cross.

A due settimane dall’affermazione sugli sterrati di Lagoa, l’argento olimpico dei 10.000 metri si rimetterà in gioco in un appuntamento su asfalto, nel cuore della preparazione invernale che la porterà al Campaccio di fine gennaio (inseguirà la conferma per imporsi nella classifica generale del World Cross Country Tour) e poi agli appuntamenti in sala, con l’obiettivo ambizioso dei Mondiali Indoor. La gara femminile scatterà alle ore 13.30 e si snoderà lungo un percorso di 5 km: quattro giri da percorrere con partenza e arrivo a piazza Walther, in uno scenario addobbato a festa e in chiaro spirito natalizio, apparecchiato per abbracciare il nuovo anno.

Attenzione a una novità del tracciato: la curva alla fontana delle rane è cambiata e si correrà nel nuovo parco che ha sostituito viale Stazione per la 51ma edizione della kermesse. Sul fronte maschile vedremo all’opera Yeman Crippa, reduce dai secondi posti conseguiti negli ultimi tre anni a Bolzano, ma il grande favorito della vigilia sembra essere l’etiope Yomif Kejelcha, primatista mondiale della mezza maratona e argento mondiale sui 10.000 metri.