Nadia Battocletti mette la ciliegina e firma il tris alla BOclassic, ora Campaccio e indoor. Del Buono sul podio

Nadia Battocletti ha rispettato lo scontato pronostico della vigilia e ha vinto la BOclassic 2025, tradizionale corsa di San Silvestro che ha animato le vie del centro di Bolzano per la 51ma volta. La fuoriclasse trentina si era presentata nel capoluogo altoatesino per chiudere in bellezza l’anno solare e ha fatto centro per la terza volta consecutiva, arricchendo così il bottino di una stagione che le ha portato in dote due medaglie ai Mondiali (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri), il trionfo agli Europei di Cross e la stoccata sui 10 km agli Europei di corsa su strada.

Dopo due giri a ritmo blando, Nadia Battocletti ha accelerato leggermente l’andatura in avvio della terza tornata delle quattro in programma e ha immediatamente fatto il vuoto. L’argento olimpico dei 10.000 metri non ha lasciato spazio alle proprie avversarie e ha completato i cinque chilometri con il tempo di 15:50, superiore al crono di 15:30 con cui aveva giganteggiato nelle ultime due edizioni. Il sigillo odierno le ha permesso di agganciare la keniana Tegla Loroupe al secondo posto nell’albo d’oro, alle spalle soltanto dell’etiope Berhane Adere, che si impose per ben quattro volte (1997, 2002, 2003, 2004).

Nadia Battocletti ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 14” nei confronti di una pimpantissima Federica Del Buono, che si è regalata un risultato di rilievo dopo aver recentemente migliorato il personale sulla mezza maratona. La lombarda ha regolato in volata l’etiope Ksanet Alem, quarta la britannica Cari Hughes a 15”, a seguire le altre italiane: Valentina Gemetto quinta, Federica Zanne sesta, Sara Nestola settima, Sofia Ferrari ottava, Giulia Zanne nona.

La nostra portacolori tornerà in scena domenica 25 gennaio al Campaccio, prestigioso evento di corsa campestre dove sarà chiamata a difendere il titolo per cercare di vincere il World Athletics Cross Country (il massimo circuito internazionale itinerante della specialità). Nel frattempo Nadia Battocletti proseguirà la preparazione per gli appuntamenti indoor (su tutti i Mondiali di marzo) che arricchiranno l’inverno di uno dei volti simbolo dell’intero movimento tricolore.