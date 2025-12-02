Nadia Battocletti correrà a San Silvestro: ultimo dell’anno in gara, Crippa risponde presente

Nadia Battocletti sarà una delle stelle più attese alla BOclassic, la tradizionale corsa di San Silvestro che animerà il centro di Bolzano mercoledì 31 dicembre. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha deciso di chiudere l’anno solare in terra altoatesina, con l’obiettivo di conquistare il terzo successo consecutivo. La fuoriclasse trentina si presenterà all’appuntamento dopo gli Europei di Cross: il 14 dicembre sarà chiamata a difendere il titolo continentale in quel di Lagos (Portogallo).

La Campionessa d’Europa di 5000 e 10000 metri sarà la grande favorita sui 5 km, in attesa di conoscere quali saranno le sue rivali lungo il percorso che prevede partenza e arrivo sul lato sud di piazza Walther. Per raggiungere il traguardo, però, ci sarà una novità rispetto alle ultime edizioni vinte proprio dall’azzurra: la curva alla fontana delle rane è cambiata e si correrà nel nuovo parco che ha sostituito viale Stazione per la 51ma edizione della kermesse.

Sul fronte maschile vedremo all’opera Yeman Crippa, reduce dai secondi posti conseguiti negli ultimi tre anni a Bolzano. Il già Campione d’Europa dei 10.000 metri e di mezza maratona sarà alla sua decima presenza alla BOclassic, tre settimane dopo aver corso la maratona di Valencia (domenica 7 dicembre). Il grande favorito della vigilia sembra essere l’etiope Yomif Kejelcha, primatista mondiale della mezza maratona e argento mondiale sui 10.000 metri, in attesa dell’annuncio di altri partecipanti di punta.