Myriam Sylla debutta con il Galatasaray in Europa, ricezione da urlo e ottavi in CEV Cup

Myriam Sylla ha fatto il proprio debutto stagionale nella CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo non essere scesa in campo settimana scorsa in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale, la schiacciatrice è stata schierata titolare da coach Massimo Barbolini nel match di ritorno contro il Porto e ha contribuito al successo del Galatasaray Istanbul di fronte ai 1.200 spettatori del Burhan Felek Salonu.

Dopo l’affermazione ottenuta per 3-1 in casa della poco quotata compagine portoghese, le giallorosse si sono imposte con un netto 3-0 (25-17; 25-17; 25-17) e hanno così staccato il biglietto per gli ottavi di finale. La formazione turca, che occupa il terzo posto nel campionato alle spalle del VakifBank di Giovanni Guidetti e del Fenerbahce di Alessia Orro e Marcello Abbondanza, se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra le belghe del Darta Bevo Roeselare e le ceche del Dukla Liberec, partendo con tutti i favori del pronostico.

Myriam Sylla ha messo a segno 8 punti (2 ace, un muro), distinguendosi con il 78% di ricezione positiva e il 25% in attacco. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo è stata affiancata di banda da Ilkin Aydin (13 punti, 2 muri), ma la mattatrice assoluta della serata è stata l’opposto Kaja Grobelna (23 punti).