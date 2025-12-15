Murray: “Federer non si è mai allenato con Nadal e Djokovic”

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno abituato gli appassionati a immagini che non si vedono sempre nel mondo del tennis. Il buon rapporto tra i due giocatori di punta del mondo non è mai stato una costante nel mondo del tennis. Uno dei loro ultimi esempi è stata la sessione di allenamento congiunta che hanno tenuto a Torino prima dell’inizio delle ATP Finals.

Il rispetto ha sempre regnato nel tennis e le amicizie di molti, come quella tra Rafael Nadal e Roger Federer, sono iniziate nelle fasi finali della loro carriera, ma mai a un’età così giovane come quella tra lo spagnolo e l’italiano. Anche Andy Murray lo conferma. Per quanto riguarda l’allenamento con i suoi principali rivali, lo scozzese lo ha fatto occasionalmente, ma se c’è un giocatore con cui si è allenato a malapena durante la sua carriera, è stato Roger Federer. Lo stesso Murray lo ha confermato in un’intervista al podcast di Stephen Hendry, Cue Tips.

Gli allenamenti condivisi con Rafa Nadal e Novak Djokovic e le scelte diverse di Federer: “Mi allenavo con loro, mi allenavo con Djokovic e Nadal. Quando ho iniziato, mi allenavo anche con Federer. Ma dopo un anno o due, lui ha smesso di allenarsi con me. Non si è mai allenato con Djokovic o Nadal, credo perché li considerava suoi avversari. Mi piaceva allenarmi con loro semplicemente perché mi dava l’opportunità di vedere a che punto ero“.

Gli piacerebbe cenare con i suoi ex rivali: “Non abbiamo mai cenato insieme, ma in futuro mi piacerebbe passare più tempo insieme. All’epoca, ero solo con la famiglia e gli amici. Se le cose non andavano bene, volevo qualcuno con cui lamentarmi, e non lo avrei fatto con i miei più grandi rivali”

L’importanza delle Olimpiadi: “Molti tennisti non pensano che il tennis dovrebbe far parte delle Olimpiadi perché non è considerato l’apice. Djokovic ha vinto le Olimpiadi di Parigi, e se si guarda come ha reagito alla vittoria rispetto a qualsiasi altro Grande Slam, era molto più emozionato. Tutti i tennisti che hanno vinto medaglie d’oro olimpiche – è la cosa più incredibile – ma molti non pensano che dovrebbe farne parte“.