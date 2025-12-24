Motomondiale 2026: tutti gli italiani in pista tra Moto3, Moto2 e MotoGP

L’Italia è reduce dalla seconda stagione consecutiva di Motomondiale senza titoli, mentre limitandoci alle classi propedeutiche l’ultimo sigillo iridato risale al 2020 con Enea Bastianini in Moto2. Uno scenario non esaltante per il movimento motociclistico azzurro, che può comunque contare su alcune eccellenze nonostante un progressivo calo in termini di profondità.

Nel 2026 dovrebbero essere dodici i piloti italiani impegnati a tempo pieno nel Mondiale tra le varie classi, anche se questa cifra non è ancora definitiva e potrebbe aumentare di una o al massimo due unità in base all’evoluzione del mercato in Moto3. Invariati i sei protagonisti del Bel Paese che prenderanno parte al prossimo campionato di MotoGP: Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini ed Enea Bastianini.

I due nomi caldi per provare a sfidare il campione in carica Marc Marquez nella classifica generale del Mondiale sono sulla carta Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale e Pecco Bagnaia con la Ducati Factory GP26, mentre gli altri sperano di vivere una bella stagione per rilanciare le proprie quotazioni in ottica 2027. Una sola novità in Moto2, con Luca Lunetta che viene promosso e affronterà la sua stagione da rookie al fianco di Celestino Vietti nel team SpeedRS. Tony Arbolino resta nella categoria passando invece a Fantic Racing.

Rischia di ridursi pesantemente il contingente tricolore in Moto3 tra addii (sicuramente Dennis Foggia e Riccardo Rossi, forse anche Stefano Nepa) e salti di categoria (Lunetta), infatti gli unici centauri italiani certi di un posto per il 2026 nella classe leggera sono Guido Pini (che si trasferisce al team Leopard), Matteo Bertelle (LevelUp-MTA) e Nicola Carraro (Snipers).