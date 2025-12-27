Motocross, il Sudafrica torna nel calendario iridato! Cinque continenti rappresentati nel 2026

Infront Moto Racing ha reso noto un nuovo aggiornamento a proposito del calendario del Mondiale Motocross 2026, che comincerà ufficialmente nel weekend 7-8 marzo in Argentina con la prima di venti tappe previste per l’assegnazione del titolo nelle classi MX2 e MXGP. Uno dei due Gran Premi vacanti è stato assegnato al Sudafrica, che tornerà dunque nel calendario iridato dopo 18 anni.

Johannesburg accoglierà i migliori crossisti al mondo nel fine settimana del 4-5 luglio, consentendo al Mondiale 2026 di fare tappa in ben cinque continenti. Confermate le sedi e le date degli altri diciotto round già annunciati nelle scorse settimane, mentre resta ancora vuoto lo slot del 25-26 aprile posizionato tra il GP del Trentino (18-19 aprile) ed il GP di Francia (23-24 maggio).

Attualmente sono tre gli appuntamenti in programma sul suolo italiano, infatti oltre a Pietramurata ci saranno anche Riola Sardo (GP Sardegna l’11-12 aprile) e Montevarchi (GP Italia il 20-21 giugno). La stagione 2026 si chiuderà poi come da tradizione con il Motocross delle Nazioni, che si terrà in Francia e per la precisione sulla pista di Ernée il 4 ottobre.

CALENDARIO MONDIALE MOTOCROSS 2026

1) 8 marzo – GP Argentina, Bariloche

2) 22 marzo – GP Andalusia, Almonte

3) 29 marzo – GP Svizzera, Frauenfeld

4) 12 aprile – GP Sardegna, Riola Sardo

5) 19 aprile – GP Trentino, Pietramurata

6) 26 aprile – ancora da assegnare

7) 24 maggio – GP Francia, LaCapelle Marival

8) 31 maggio – GP Germania, Teutschenthal

9) 7 giugno – GP Lettonia, Kegums

10) 21 giugno – GP Italia, Montevarchi

11) 28 giugno – GP Portogallo, Agueda

12) 5 luglio – GP Sudafrica, Johannesburg

13) 19 luglio – GP Gran Bretagna, Foxhills

14) 26 luglio – GP Repubblica Ceca, Loket

15) 2 agosto – GP Fiandre, Lommel

16) 16 agosto – GP Svezia, Uddevalla

17) 23 agosto – GP Paesi Bassi, Arnhem

18) 6 settembre – GP Turchia, Afyonkarahisar

19) 13 settembre – GP Cina, Shanghai

20) 20 settembre – GP Australia, Darwin