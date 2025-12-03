Sorteggio Mondiali rugby 2027: definito il girone dell’Italia, cambia la formula

La Nazionale italiana di rugby conosce il proprio destino nei Mondiali 2027. Si è tenuto a Sydney (Australia), il sorteggio della competizione iridata della palla ovale che si disputerà nella terra dei canguri. Prevista una formula a 24 squadre (6 gruppi), con una prima fase a gironi che sorriderà a 16 compagini in grado di qualificarsi agli ottavi di finale. Tradotto: le migliori due di ogni raggruppamento, più le quattro migliori terze continueranno nella loro corsa.

L’Italia è inserita nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La vincitrice di questo girone, secondo gli accoppiamenti, affronterà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata sfiderà la prima del Gruppo F, che comprende Inghilterra, Galles, Tonga e Zimbabwe, probabilmente quello più impegnativo. Un’occasione per superare la prima fase per gli azzurri, anche se la prosecuzione del cammino non è delle più agevoli.

Per la seconda volta la selezione del Bel Paese troverà gli Sprinboks, campioni del mondo in carica nelle ultime due edizioni (nel 2019 in Giappone nel medesimo raggruppamento degli azzurri). Per la terza volta ci sarà l’incrocio coi rumeni, dopo il 2007 e il 2015, mentre sarà la prima in assoluto nei Mondiali contro i georgiani.

Allargando gli orizzonti agli altri gironi, i padroni di casa dell’Australia troveranno la Nuova Zelanda, Cile e Hong Kong. Nel Gruppo C ci sono Argentina, Fiji, Spagna e Canada, mentre in quello D, tra i più impegnativi per composizione, Irlanda, Scozia, Uruguay e Portogallo. A chiudere il cerchio, nel raggruppamento E fari puntati sulla Francia che se la vedrà contro Giappone, Stati Uniti e Samoa. Giova sottolineare che il calendario completo della rassegna, con date e orari, sarà pubblicato il 3 febbraio 2026.

GRUPPI MONDIALI RUGBY 2027

GRUPPO A

Nuova Zelanda

Australia

Cile

Hong Kong

GRUPPO B

Sudafrica

Italia

Georgia

Romania

GRUPPO C

Argentina

Fiji

Spagna

Canada

GRUPPO D

Irlanda

Scozia

Uruguay

Portogallo

GRUPPO E

Francia

Giappone

Stati Uniti

Samoa

GRUPPO F

Inghilterra

Galles

Tonga

Zimbabwe