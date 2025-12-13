Miro Tabanelli impreciso nella finale del Big Air a Steamboat: prossimo appuntamento alle Olimpiadi!

A Steamboat è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia si è affidata a Miro Tabanelli per cercare il risultato a effetto sulle nevi statunitensi, dopo che l’emiliano aveva mancato l’accesso alla finale nei due precedenti appuntamenti disputati tra Secret Garden e Pechino (Cina). Dopo un positivo avvio sul primo salto (82.75 punti), l’azzurro ha commesso delle sbavature sul secondo (51.00) e sul terzo (52.75), chiudendo così in settima posizione con il riscontro complessivo di 135.50.

Indubbiamente un passo in avanti rispetto alla trasferta in terra asiatica, ma l’azzurro è ancora lontano dal livello esibito nella passata annata agonistica, quando riuscì anche a imporsi in una gara del massimo circuito internazionale itinerante. Il pensiero del 21enne è rivolto anche alla sorella Flora, Campionessa del Mondo e detentrice della Sfera di Cristallo, alle prese con un infortunio (anche se la fase più complicata sembra essere alle spalle).

A vincere la gara è stato lo statunitense Troy Podmilsak (182.50), al suo secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo e capace di distanziare il connazionale Konnor Ralph (179.50) e il neozelandese Luca Harrington (172.75). Tra le donne, invece, affermazione perentoria della canadese Naomi Urness (156.25), capace di precedere l’ucraina Kateryna Kotsar (152.50) e la cinese Ruyi Yang (148.50).

Podmilsak e Harrington sono appaiati a quota 200 punti in testa alla classifica generale (l’americano vanta più successi), con 71 lunghezze di margine nei confronti del norvegese Ulrik Samnoey, mentre Tabanelli è 13mo a quota 55 punti. Tra le donne, invece, Urness primeggia con 240 punti e 61 punti di margine sulla britannica Kirsty Muir. Rivedremo il Big Air direttamente alle Olimpiadi, l’ultima gara di Coppa del Mondo si disputerà a Tignes (Francia) dal 17 al 20 marzo.