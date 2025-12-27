Milano ribalta Conegliano! Egonu oltre il trentello, pirotecnica vittoria in Serie A1. Primo ko delle Pantere

Milano ha sconfitto Conegliano per 3-1 (22-25; 25-19; 31-29; 25-20) nel big match della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, facendo festa di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e infliggendo alla corazzata veneta la prima delusione stagionale in campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano battuto le Pantere nel match che a ottobre mise in palio la Supercoppa Italiana e oggi si sono replicate, confermandosi la bestia nera delle Campionesse d’Italia in questo avvio di stagione e ribadendo che in una partita secca possono fare malissimo al sestetto di coach Daniele Santarelli.

Conegliano si ferma dopo sedici vittorie consecutive in Serie A1, incappando in un altro ko pesante dopo aver perso la finale del Mondiale per Club contro Scandicci. Le Campionesse d’Europa restano al comando della classifica con 46 punti, ma ora hanno soltanto tre lunghezze di margine nei confronti delle detentrici del titolo iridato. Milano si risolleva dopo essere scivolata sul campo di Vallefoglia all’antivigilia di Natale e rimane in quinta posizione, a un punto di distacco da Chieri e a -9 dalla capolista. Si ritornerà in campo martedì 30 dicembre per i quarti di finale della Coppa Italia (meneghine a Novara, venete in casa contro Bergamo).

Prestazione sopra le righe da parte di una scatenata Paola Egonu, che ha messo a segno 32 punti e ha trascinato Milano verso uno straripante successo. Si sono distinte anche le schiacciatrici Khalia Lanier (14 punti) e Rebecca Piva (9), le centrali Hena Kurtagic (12, 5 muri) e Anna Danesi (6, 2 muri) sotto la regia di Francesca Bosio. A Conegliano è un po’ mancata la bomber Isabelle Haak (15 punti), la migliore è stata il martello Gabi (18) spalleggiata da Zhu Ting (11) con Fatoumatta Sillah a disposizione (6), al centro spazio per Marina Lubian (10) e Cristina Chirichella (6) guidate dalla palleggiatrice Joanna Wolosz.

Annotazione statistica: Conegliano non perdeva una partita di regular season da addirittura 3 anni e 23 giorni! L’ultimo ko nella stagione regolare della Serie A1 risaliva addirittura al 4 dicembre 2022, quando Scandicci passò per 3-0 al PalaVerde di Treviso. Dopo 85 vittorie di fila, l’Imoco si deve fermare.

LA CRONACA DI MILANO-CONEGLIANO

Conegliano scappa subito via nel primo set: vincente e pallonetto di Gabi, ace di Wolosz, mani-out e muro di Zhu Ting, stoccata di Haak per il +6 (8-2). Milano si riavvicina approfittando di un errore di Haak e di due ace di Kurtagic (8-11), ma una parallela di Gabi e due muri di Lubian respingono l’assalto delle padrone di casa (15-9). Piva ed Egonu suonano la carica (14-17 e 18-21), poi un ace di Bosio porta le meneghine a un break di distacco (19-21) ed Egonu si inventa tre colpi micidiali (22-23). Haak risulta impeccabile in pallonetto ed Egonu sbaglia, consegnando il set alle Pantere.

Milano mostra i muscoli in avvio di secondo parziale: muro di Danesi, pipe di Lanier, errore di Haak, slash di Kurtagic per il 6-2. Il duello tra Egonu e Haak si incendia (8-5), poi una fast e un ace di Chirichella rianimano le Campionesse d’Italia (8-7). Il duello punto a punto prosegue fino al 16-16, quando le padrone di casa trovano il break: diagonale di Akimova ed errore di Gabi per il 18-16. Kurtagic si esalta a muro, Haak sbaglia da posto 2, Akimova ed Egonu martellano e Danesi firma il muro del 23-18, prima di un’imperiale chiusura di Egonu.

Il terzo parziale viaggia sul filo dell’equilibrio fino al 17-17, poi Gabi è impeccabile in pallonetto e Kurtagic sbaglia in primo tempo (17-19). Il break viene recuperato sotto l’impulso di Egonu con due punti consecutivi (21-21), che poi annulla un set-point procurato da Sillah (24-24). Milano costruisce altre quattro occasioni per chiudere i conti, ma Conegliano riesce a metterci una pezza approfittando anche di qualche errore di Egonu. Sul 29-29 salta fuori la caratura della bomber della Nazionale, che mette a segno due punti di fila per chiudere i conti.

Le parallele di Lanier ed Egonu lanciano Milano sul 10-6 nel quarto set, Kurtagic si fa sentire a muro e con un paio di primi tempi (16-11). Conegliano prova ad avvicinarsi (18-14), ma sono ancora Lanier ed Egonu ad avvicinarsi (20-14). Milano riesce a conservare il margine e poi ci pensa Egonu a chiudere i conti con un missile proverbiale.