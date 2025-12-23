Milano crolla nella tana di Vallefoglia! Omoruyi scatenata, Egonu non basta: scossone in Serie A1

Milano è crollata sul campo di Vallefoglia nel match valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La formazione marchigiana ha firmato il colpaccio di fronte al proprio pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro, sconfiggendo una delle più accreditate pretendenti allo scudetto e confermandosi in eccellente forma fisica, come testimonia la quinta affermazione consecutiva in campionato.

Passo falso per le meneghine, che incappano così nel quinto ko stagionale in Serie A1 e si vedono superate da Chieri in classifica generale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono scivolate al quinto posto in classifica con 34 punti, a -1 da Chieri, a -3 da Novara (con una partita giocata in più), a -6 da Scandicci e addirittura a -12 dalla capolista Conegliano. Le marchigiane rafforzano la sesta piazza, a otto lunghezze di distacco proprio dal Vero Volley e mettendo una concreta ipoteca sull’ingresso ai playoff.

Dopo il botta e risposta nei primi due set, una svolta ha avuto luogo nel terzo parziale: avanti per 16-13, le ospiti hanno subito la rimonta e da quel momento sono letteralmente crollate sotto i colpi delle ribattezzate Tigri. Prestazione dirompente da parte della schiacciatrice Loveth Omoruyi (23 punti) e dell’opposto Erblira Bici (23), da annotare anche le prove di Bozana Butigan (9) e Sonia Candi (8, 3 muri).

A Milano, che tra quattro giorni incrocerà Conegliano nel big match all’Allianz Cloud con l’auspicio di replicare l’impresa compiuta a inizio stagione in Supercoppa Italiana, non sono bastate la bomber Paola Egonu (26 punti, 2 muri), il martello Khalia Lanier (16) e la centrale Anna Danesi (13 punti, 4 muri).