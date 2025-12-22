Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri. L’orario esatto e chi parteciperà

Oggi, lunedì 22 dicembre 2025, si terrà al Quirinale a partire dalle ore 12.00 la cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, affiderà il tricolore ai quattro portabandiera dell’Italia verso la cerimonia inaugurale della manifestazione a cinque cerchi.

Ricordiamo che gli alfieri azzurri selezionati dal CONI sono la sciatrice Federica Brignone, il giocatore di curling Amos Mosaner (loro due sfileranno a Cortina d’Ampezzo), il fondista Federico Pellegrino e la pattinatrice Arianna Fontana (che rappresenteranno l’Italia allo stadio San Siro di Milano) per l’evento che aprirà ufficialmente la terza edizione dei Giochi Invernali della storia in programma nel Bel Paese.

Attesa oggi a Roma una folta delegazione di atleti e tecnici guidati dal Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Presente per l’occasione al Quirinale anche il Segretario Generale del CONI e Capo Missione a Milano Cortina 2026 Carlo Mornati, oltre ai presidenti federali Flavio Roda (FISI) e Andrea Gios (FISG).

Di seguito l’elenco completo di tutti gli atleti italiani che hanno confermato la loro presenza oggi a Roma per la cerimonia di consegna del tricolore.

Curling: Stefania Constantini, Amos Mosaner

Hockey: Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Tommy Purdeller, Luca Zanatta, Damian Clara, Anna Caumo, Martina Fedel, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Samanthja Gius, Aurora Abatangelo

Pattinaggio di figura: Charlene Guignard, Marco Fabbri, Sara Conti, Niccolò Macii, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Riccardo Ambrosini, Rebecca Ghiraldi

Pattinaggio di velocità: Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Francesca Lollobrigida, Serena Pergher, Linda Rossi, Maybritt Vigl

Short track: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Martina Valcepina

Biathlon: Dorothea Wierer

Sci alpinismo: Alba De Silvestro

Sci alpino: Federica Brignone, Sofia Goggia, Dominik Paris

Sci di fondo: Federico Pellegrino

Skeleton: Valentina Margaglio

Skicross: Simone Deromedis

Snowboard: Michela Moioli, Omar Visintin, Maurizio Bormolini