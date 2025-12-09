Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri

Il Quirinale ha fissato la data per la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri: lunedì 22 dicembre, alle ore 12.00, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnerà la bandiera italiana agli alfieri in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Non si conoscono ancora gli alfieri azzurri alle Olimpiadi, non ancora decisi dal CONI, mentre il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, ha già svelato i nomi dei portabandiera italiani nella Cerimonia d’Apertura, che si terrà a Verona: si tratta di Chiara Mazzel e René De Silvestro.

Oltre ai portabandiera italiani, sarà presente alla cerimonia di consegna anche una rappresentanza di atlete ed atleti, tecnici e dirigenti, la quale sarà guidata dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis.