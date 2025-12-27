Su che canale vedere Milano-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi sabato 27 dicembre (ore 18.00) si gioca Milano-Conegliano, incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Il turno che ha proposto sei partite a Santo Stefano si conclude con il big match di lusso in programma all’Allianz Cloud, si sfideranno due delle principali candidate allo scudetto: da una parte le Campionesse d’Italia, che stanno cercando di lasciarsi alle spalle la delusione per la sconfitta rimediata contro Scandicci nella finale del Mondiale per Club; dall’altra la meneghine, che cercheranno il colpaccio di fronte al proprio pubblico per rilanciarsi ulteriormente in classifica.

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00

Le due compagini si sono affrontate già in un paio di occasioni in questa annata agonistica: Milano ha firmato la grande impresa imponendosi al tie-break nel match che metteva in palio la Supercoppa Italiana, strappando il trofeo alla corazzata veneta; Conegliano ha poi reagito nella partita valida per il girone d’andata del campionato, difendendo così l’imbattibilità nel torneo. In palio tre punti importanti: le Pantere ne hanno bisogno per rafforzare il primo posto in classifica, le padrone di casa necessitano dello scossone per provare ad avvicinarsi alla vetta nella battaglia a distanza con Scandicci e Novara.

Coach Daniele Santarelli si affiderà al sestetto tipo di Conegliano con l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella. Coach Stefano Lavarini avrà la possibilità di schierare l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Sabato 27 dicembre

Ore 18.00 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.