Milano–Chieri, incrocio chiave nella corsa playoff, infiamma la secdonda di ritorno di A1 femminile

La quindicesima giornata di Serie A1 femminile, seconda del girone di ritorno, concentra tutto il proprio programma nella serata di sabato 20 dicembre, offrendo un turno ad alta intensità emotiva e tecnica. Il campionato riparte con negli occhi ancora l’eco del Mondiale per Club conquistato da Scandicci, capace di imporsi 3-1 in finale su Conegliano e di cambiare, almeno parzialmente, le gerarchie emotive della stagione. Le venete restano al comando della classifica, ma arrivano a questo appuntamento dopo la seconda finale persa nell’arco di pochi mesi, dopo quella di Supercoppa contro Milano. In un contesto così serrato, ogni gara del sabato assume un peso specifico enorme, sia nella corsa ai primi posti sia nella lotta per la salvezza.

Il confronto tra Numia Vero Volley Milano e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 rappresenta senza dubbio il piatto forte della 15ª giornata di Serie A1 femminile. All’Allianz Cloud va in scena una sfida che pesa tanto per la classifica quanto per il valore tecnico delle due squadre, separate da un solo punto e protagoniste di una prima parte di stagione di alto livello. Milano arriva all’appuntamento forte del successo esterno al tie break sul campo di Bergamo, una vittoria che ha confermato la crescita del gruppo di Lavarini e la centralità di Paola Egonu, sempre riferimento offensivo, supportata da una fase muro-difesa in costante miglioramento. L’obiettivo delle lombarde è dare continuità ai risultati e consolidare la propria posizione in zona alta, anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Chieri, dal canto suo, si presenta con il morale alto dopo il netto 3-0 contro Firenze, prestazione che ha ribadito solidità, organizzazione e profondità di un roster capace di esprimere una pallavolo equilibrata e concreta. La squadra piemontese ha costruito il proprio cammino su ritmo, qualità in ricezione e un attacco distribuito, caratteristiche che la rendono un avversario particolarmente scomodo per chiunque.

Ad aprire il programma è la sfida di Cuneo, dove la Honda Granda Volley ospita una Conegliano ferita ma ancora leader. Le piemontesi arrivano dal successo al tie-break contro Macerata, una vittoria di carattere che ha ridato ossigeno alla classifica e fiducia a un gruppo spesso costretto a inseguire. Dall’altra parte, l’Imoco è chiamata a una risposta immediata dopo le recenti delusioni: il primato non è in discussione, ma l’inerzia emotiva sì, e una prestazione convincente diventa fondamentale per evitare che le inseguitrici possano avvicinarsi ulteriormente.

A Busto Arsizio va in scena una sfida molto interessante con la Uyba chiamata a ospitare Novara. Le bustocche stanno vivendo una stagione fatta di alti e bassi, ma restano pienamente agganciate alla zona playoff. Novara, invece, prosegue il proprio cammino da seconda forza del torneo, forte del successo contro San Giovanni in Marignano e di una classifica che la vede stabilmente ai vertici. Per le piemontesi è una tappa da non fallire per mantenere pressione sulle prime posizioni.

Sfida delicatissima anche a Villafranca Piemonte, dove il Wash4green Monviso Volley affronta Macerata in uno scontro diretto per la parte bassa della classifica. Le padrone di casa arrivano da un periodo complicato e cercano punti pesanti per non restare invischiate nella zona calda, mentre Macerata, reduce dalla sconfitta al tie-break di Cuneo, ha mostrato segnali incoraggianti pur senza raccogliere quanto seminato. È una partita che vale più dei tre punti, perché mette in palio fiducia, morale e prospettive di salvezza.

Al Pala Barton Energy riflettori puntati sulla Savino Del Bene Scandicci, fresca campionessa del mondo per club, impegnata sul campo di Perugia. Le toscane vivono un momento esaltante, ma il rientro immediato nel clima del campionato nasconde insidie evidenti. Perugia, nonostante la posizione di classifica, ha dimostrato di poter competere a tratti con chiunque e proverà a sfruttare il fattore campo contro una Scandicci che dovrà gestire energie fisiche ed emotive dopo l’impresa iridata.

A Firenze va in scena un confronto equilibrato tra Il Bisonte e Vallefoglia, due squadre separate da pochi punti ma con ambizioni differenti. Le toscane cercano continuità dopo il passo falso di Chieri, mentre Vallefoglia arriva galvanizzata dal successo al quinto set contro Perugia, una vittoria che ha rilanciato le marchigiane nella corsa alla zona playoff. È una gara che può indirizzare il finale di stagione di entrambe.

Chiude il programma la sfida di Cervia, dove San Giovanni in Marignano ospita Bergamo. Le romagnole continuano a pagare l’impatto con la massima serie, ma cercano segnali di crescita, mentre Bergamo, reduce dalla sconfitta con Milano, resta in piena bagarre per l’ottavo posto. Una partita che mette a confronto due squadre chiamate a fare punti per obiettivi diversi, ma con la stessa urgenza.