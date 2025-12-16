Mikaela Shiffrin senza rivali nello slalom di Courchevel. Lara Della Mea mai così in alto

Inarrestabile. Incredibile. Dominante. Leggendaria. Mikaela Shiffrin si è aggiudicata anche lo slalom di Courchevel (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, rifilando ancora una volta distacchi abissali a tutte le rivali, facendo il vuoto e confermando di essere di un altro pianeta rispetto al resto del Circo Bianco. La nativa di Vail con questo successo prosegue nel suo percorso netto in questa annata tra i rapid gates (4 vittorie su 4) andando a ritoccare i suoi già clamorosi record statistici. A questo punto il conteggio parla di 105 vittorie con 161 podi e 68 vittorie in slalom.

La fuoriclasse statunitense ha affrontato nel migliore dei modi la tracciatura dell’allenatore della squadra austriaca Alex Berthold, che ha reso la pista filante e poco angolata ma con diverse insidie che hanno portato all’inforcata, tra le altre, la tedesca Lena Duerr, la svedese Sara Hector e Katharina Huber. Già eliminate nella prima manche, invece, Lara Colturi e Katharina Liensberger. In casa Italia brillante ottavo posto di Lara Della Mea che conquista il miglior risultato della propria carriera.

Mikaela Shiffrin chiude lo slalom sulle nevi della Savoia con il tempo complessivo di 1:42.50. Dopo una prima manche nella quale ha distanziato le avversarie, nella seconda ha iniziato un po’ con il freno a mano tirato, salvo poi cambiare marcia nella seconda parte della discesa, andando ad allungare in maniera clamorosa. In seconda posizione, infatti, troviamo la svizzera Camille Rast a 1.55 di distacco, mentre completa il podio la tedesca Emma Aicher a 1.71, dopo aver chiuso al quarto posto la prima metà di gara.

Centra la quarta posizione l’austriaca Katharina Truppe a 1.79, davanti alla statunitense Paula Moltzan a 1.82, finalmente costante in entrambe le manche. Sesta la svedese Anna Swenn Larsson a 2.18 dalla vetta, quindi settima la svizzera Wendy Holdener a 2.82, mentre è ottava la nostra Lara Della Mea a 3.03. La tarvisiana, 16a a metà gara, è risultata eccellente nella seconda manche, risalendo ben 8 gradini. Nona posizione per la francese Marion Chevrier a 3.41 mentre completa la top10 la lettone Dzenifera Germane a 3.57. Chiude in 20a posizione, invece, Martina Peterlini a 4.50.

A questo punto in classifica generale Mikaela Shiffrin sale a quota 558 punti e si porta a +164 su Alice Robinson, mentre Camille Rast è terza a 215. Quarta Emma Aicher a 239, quinta Paula Moltzan a 246.